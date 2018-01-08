AI獨角獸竄起，創新應用百花齊放

【撰文：吳元熙】

人工智慧正在顛覆這個世界，也改變了創業圈既有的模樣。

2017 年烏鎮智庫的〈全球人工智慧發展報告〉指出，創業團隊和大量資金正不斷以驚人速度擁抱 AI。過去 17 年來，全球新增了 8,107 家人工智慧新創公司，其中 63% 集中在最近五年；累積融資金額突破 8,636 億新台幣（約 288 億美元），同樣有 78% 是近五年獲得融資。

值得關注的是，當中許多新創團隊都長成了「獨角獸」，估值皆突破 10 億美元。CB Insights 發表的〈The AI 100〉研究報告也指出，2012 年後，全球百大 AI 新創共計募資 3,419 億新台幣（114 億美元），裡面就有 11 家獨角獸公司出現。

這代表什麼？即便人工智慧產業泡沫化的疑慮一直存在，投資人卻還是相信這些新創公司具有改變世界的潛力。

人工智慧雖然能運用在各行各業裡，但從目前發展來看，還是在醫療生技、臉部辨識、自動駕駛、電商、廣告等領域有相對成熟的實際應用。

像是能從論文、實驗室數據中，找出新藥開發關鍵的 BenevolentAI、號稱是全球最大人臉辨識平台，成功幫 1 億人「刷臉」的商湯科技，以及專門幫美國頂尖企業「加速銷售」的 InsideSales.com 公司，這些 AI 獨角獸的發展，不再只是紙上談兵，你我的生活，正逐漸被他們一步步地翻轉。

獨角獸：商湯科技——兩年內以視覺辨識快速崛起

談起臉部辨識，他們可能是全球最受矚目的新創團隊。

商湯科技（SenseTime）擁有中國最大的人臉辨識平台，成功「刷臉」1 億人。他們甚至獲得向來謹慎的日本廠商青睞，2017 年底宣布和本田汽車合作，雙方合作的自動駕駛車，主打即便行駛至沒有高精密地圖的路線，也能透過視覺技術繼續行駛。

「許多大牌投資人排隊想進來，而我們的煩惱是如何拒絕。」面對中國媒體追問 C 輪融資進度，商湯科技共同創辦人兼總經理徐冰在去年 11 月這席話，聽起來雖然狂妄，卻點出這間 AI 獨角獸公司，正以驚人速度往前邁進。

商湯科技成立時間僅兩年多，前身是香港中文大學的研究團隊，擁有多項人臉辨識專利；集團員工接近 1 千 5 百人，其中超過半數從事研發，並擁有「超過 150 名博士、18 名教授，亞洲最大的深度學習團隊」。

他們確實不缺錢，因為光是前兩輪募資，分別拿到 1.2 億美元和 4.1 億美元，已經讓商湯喊出自身估值突破 15 億美元，成為中國最大的人工智慧獨角獸公司。甚至接下來還有尚未定案的 C 輪募資，可能再引進高通、阿里巴巴的重金入場。

他們的服務與技術是什麼？比起外界關注的人臉辨識，或許用「視覺辨識」來了解商湯的各種應用，會更加容易理解。

在金融與商業領域裡，他們和京東錢包、銀聯、中國移動等企業合作人臉辨識登入方案；手機產業則有更多大咖夥伴，包含小米、華為、OPPO、Vivo 等業者，都是採用商湯的演算法來幫用戶依照人臉自動分類相簿、或是提供濾鏡、美顏等不同功能，總計採用商湯手機影像技術的手機，出貨量已超過 1.2 億隻。

他們還跨足安防領域，透過人像比對系統與人群分析，提供管制與即時警告功能，替中國前十大安防廠商中的七家業者提供技術。

能夠吸引超過 400 名企業用戶和大量資金，某種程度也顯現商湯科技在人工智慧發展的布局，確實和競爭對手有些不同。

首先，在「基礎建設」層面，商湯投入了 4 千萬人民幣建立超級計算機中心，加上自製的深度學習框架，擁有併行訓練集群系統，能支援多機器多 GPU 的分布式深度學習模型，擁有軟硬整合優勢。

再者，則是深厚的學術能量。「我們的人工智慧相關論文數是全球第三多。」徐冰曾多次向外界說明，商湯的發表論文已經超越 Facebook 和 Google 等網路公司巨頭，而人臉辨識只是他們的號角而已。

他們甚至在終端裝置上，找來了高通當戰略夥伴。商湯科技認為，有了他們的人臉辨識技術與高通晶片，可以用極低成本發揮 Android 手機的最大效益，有機會與 iPhoneX 一搏。

「我們就有點像國家電網專門發電，賣的電都很便宜，所以各個產業才會願意不自己蓋電廠，而採用我們的電。」徐冰曾在一場演講中點出，商湯的技術優勢只是暫時領先群雄，但要真正做到讓人工智慧改變各產業，決勝點是要透過資本操作，擴大應用面。

徐冰表示，在演算法層面裡，只要一家獨大，獨占生態系後，用很低的價錢提供服務，就會有許多人來靠攏、能快速進軍不同產業與城市。而真正的「潛力」在於，那些尚未或剛開始被人工智慧改變的產業與公司，「若他們採用了商湯演算法，而增加了百倍用戶，或是百倍效率，而我們是他們的股東，這樣在應用面與獲利上都會更有效率。」

商湯科技強調，他們將全力加大產品投入、擴大產品線，並且探索如自動駕駛等新領域，希望能盡快做到 AI 普及化。

「每家公司的基因不同，商湯可能是一條鯨魚，我們最終會變成龐然大物。但有的公司就是海豚，再怎麼長都是海豚。小時候大家看起來差不多，長大了完全不同。」儘管現在，還無從得知商湯的營收表現，並從中檢視他們的業務實力，不過從徐冰過去的比喻中，或許不難發現，這頭 AI 獨角獸，已經有衝擊大海的決心。

* 尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：《數位時代》第 284 期

來源：《數位時代》 2018 年 1 月

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