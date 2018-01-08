【大行報告】花旗：内地放松國内航線票價管制 料中資航空股未來3-5年盈利續增

花旗發表報告表示，國家民用航空局與發改委聯合發布《關于進一步推進民航國内航空旅客運輸價格改革有關問題的通知》，指航空運輸企業參與運營的國内航線，國内旅客運價實行市場調節價，由航空運輸企業依法自主制定，涉及306條航線；通知還規定，每家航空運輸企業每航季上調實行市場調節價的經濟艙旅客無折扣公布運價的航線條數，原則上不得超過本企業上航季運營實行市場調節價航線總數的15%；每條航線每航季無折扣公布運價上調幅度至10%。

該行認為，上述措施顯示内地將國内航線票價向市場化推進一大步，指去年僅有724條國内航線(占總體比20%)按照市場情況定價，今次新增306條航線，打開了放松内地航空票價市場化窗口。

花旗表示，内地航空業2018年行業開始會供應不足，認為内地是時候進行改革，以令航空公司可全面受惠行業發展形勢，并估計中資航空股于未來3-5年盈利可持續增長，并重申對行業「正面」看法，該行喜歡股份依次序分别為東航(00670-HK)、國航(00753-HK)、南航(01055-HK)、春秋航空(601021-CN)，最後是吉祥航空(603885-CN)。

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