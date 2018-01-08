豪展2017營收、獲利可望齊創高 新品發酵2018營運看俏

醫療器材廠豪展 (4735) 受惠遞延訂單出貨，去年 12 月營收回升至億元之上達 1.07 億元，較前一個月大增 29.1%，亦較前一年同期成長 14.54%。

全年營收 11.27 億元，創下歷史新高，獲利也可望再度刷新紀錄，法人預估，EPS 上看 3.5 元，今年在二代非接觸額溫槍、吸鼻器、血壓計等新產品發酵下，營運將再締新猷，營收可望成長 15-20%。去年營運創高的豪展，主力溫度量測產品出貨穩健成長，與德國大客戶合作的二款機種一出貨成長，新產品血壓計動能更是強勁，除成功拿下五款日本品牌廠訂單，也與德國大客戶擴大延伸合作，預計今年度正式量產出貨，對業績貢獻度將大幅增加。



受到一批訂單趕不上船期影響，豪展去年 11 月營收僅 8353 萬元，表現不如預期。不過，12 月在遞延訂單貢獻下，營收回升至 1.07 億元，較前一個月大增 29.1%，亦較前一年同期成長 14.54%，第四季營收 3.18 億元，較前一季成長 5.6%，法人預估，EPS 約 1 元。全年營收 11.27 億元，創下歷史新高，年成長 2.85%，獲利也可望再度刷新紀錄，EPS 上看 3.5 元。



展望 2018 年，出給德國大客戶的血壓計將正式量產出貨，對業績有較大的貢獻，新產品「自動測距」額溫槍亦可望拿下德國客戶訂單，新產品吸鼻器亦會對業績有所貢獻，隨新產品發酵，營收將重回雙位數成長，法人預估，營收可望成長 15-20%，再創歷史新高。



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