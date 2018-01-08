【港股解碼】馬化騰概念股又添新丁，希瑪眼科一周後上市

2017年下半年，“馬化騰系”公司接連上市。先有衆安保險，後有閱文、易鑫集團。2018年才剛開始，“馬化騰系”概念股又添一名新成員——希瑪眼科（03309-HK）。

希瑪眼科logo 圖源：網絡

根據招股書信息，作爲三位希瑪眼科的基石投資人之一，騰訊創始人馬化騰全資擁有的投資控股公司Advance Date投資希瑪眼科6240萬港元。

此外，希瑪眼科將發售1.97億股，其中1970萬股用于公開發售，發售區間爲2.35~2.9港元/股，計劃籌資金額達到5.71億港元。招股日期爲2017年12月29日至2018年1月8日，股票將于1月15日于港交所主板上市。

有市場消息稱，截至上周五，希瑪眼科已經獲得超額認購逾500倍，市場對希瑪眼科的認可程度之高由此可見一斑。事實上，“馬化騰系”股票一向容易受到市場追逐，去年衆安、閱文、易鑫上市，也都分別獲得了392倍、624.9倍、559倍超額認購。

希瑪眼科：盛名之下，必無虛士

不過即使抛開“馬化騰系”的光環，希瑪眼科這家公司也同樣可圈可點。

從市場角度來看，希瑪眼科是曾當選“世界傑出青年（1995年）”的香港中文大學眼科及視覺科學系主任——林順潮，于2012年1月設立的眼科醫院品牌。

短短幾年時間，其位于香港的診所“希瑪林順潮眼科中心（2016年）”就已經成爲了香港私營眼科服務市場中的第二大眼科中心，市場份額達到4.7%；旗下成立于2013年3月的深圳希瑪林順潮眼科醫院不僅是根據CEPA成立的售價港資私營醫院，而且在2016年的廣東省私營眼科服務市場中排名第三，市場份額達到5.4%。

從財務角度來說，希瑪眼科2014年、2015年、2016年的收益分別爲1.56億港元、1.99億港元、2.49億港元，年增長率分別爲27.08%、25.05%；2014年、2015年、2016年分別實現公司擁有人應占全面收入總額0.22億港元、0.36億港元、0.43億港元，年增長率分別爲67%、19.05%。

2014年至2016年間，在香港五大私營眼科服務提供商中，希瑪眼科的收益增長率最高，年複合增長率達到了29.6%。

希瑪眼科最近3年的綜合全面收益表圖源：港交所

從市場前景來說，私營眼科專科醫院的未來也很可觀。

根據弗若斯特沙利文的調研報告，以香港私營眼科服務市場爲例，2012~2015年間市場一直保持著5.4%的年複合增長率。預計在2016~2021年間，還將保持7.0%的年複合增長率，到達2021年該市場規模將達到48.44億港元。中國內地的眼科醫療服務市場同樣如此，且私營眼科服務市場的規模增長將快于公立眼科服務市場，2016~2021年間內地私營眼科服務市場市場將以18.4%的年複合增長率迅速增長。

香港私營眼科服務市場的市場規模圖源：港交所

中國（內地）眼科服務市場規模圖源：港交所

馬化騰的投資：意料之外，情理之中

盡管如此，騰訊創始人馬化騰的這筆投資咋一看還是有點讓人意外！畢竟醫療領域和騰訊目前的業務關聯不大。但仔細一分析，卻又發現選擇希瑪眼科很符合騰訊一貫的投資選擇。

騰訊創始人馬化騰圖源：網絡

根據投資界統計，騰訊目前的投資範圍已經覆蓋了20多個互聯網行業，投資的總金額超過千億，其中獨角獸企業就超過50家，如京東、滴滴、摩拜、知乎、衆安保險、閱文集團、易鑫集團、丁香園等等。根據上文介紹，馬化騰此次投資的希瑪眼科顯然也屬于行業內領先的企業，也就是我們常說的頭部公司。

事實上，騰訊大量的選擇頭部公司予以投資並非偶然，而是騰訊在其“開放戰略”的指導下形成的必然結果。2010年3Q大戰後，騰訊意識到封閉已經不能滿足騰訊的發展，于是向外部公司敞開懷抱，秉持著“做得好自己做，做不好給夥伴”的策略結盟了一衆獨角獸公司。在去年年末的“騰訊全球合作夥伴大會”上，馬化騰表示希望能打造一個全用戶的“寬平台”，或許就是騰訊于各行業廣泛投資的最終目標。騰訊創始人馬化騰投資希瑪眼科，也是在爲這個目標服務。

用通俗的話來說，騰訊希望能打造一個生態圈、生態圈內企業互利共贏，而騰訊自己則抽身出去做生態圈的管理者。因此騰訊將自己旗下業務分拆、獨立上市，希望他們自負盈虧。但只有騰訊自己的業務，生態圈顯然是不完整的，所以騰訊還需要將更多的外部公司拉近自己的生態圈中，投資就是一種行之有效的手段。

聚光燈下，是喜是憂？

對于此次焦點中心的另一家公司——希瑪眼科來說，騰訊創始人馬化騰的投資爲其帶來了大批的投資者，同時也爲其帶來了風險。過早地被貼上“騰訊系”的標簽、一舉一動時刻被全民關注、乃至于被市場過高的期望，是好是壞還很難說！

本來上市就意味著希瑪眼科將承擔來自投資人的盈利預期，馬化騰的投資則進一步將投資者的預期拉高，這意味著希瑪眼科在以後的日常運營中要承受的壓力更大。如此高調的上市，也引起了希瑪眼科競爭者和潛在競爭者的關注，市場競爭也會加劇。加上騰訊的老對手——阿裏也在布局醫療行業，如果不慎被卷入AT兩家的競爭中，希瑪眼科要承受的壓力又會大上不少。

何況希瑪眼科作爲一家公司也並非十全十美，正如聆訊後資料集中提及：希瑪眼科非常依賴其主席、行政總裁兼執行董事林順潮醫生的領導、服務及個人聲譽。在過去3各年度內，林順潮醫生爲希瑪眼科帶來的收入占比分別爲42.6%、44.6%和32.8%，雖然此占比有下降趨勢。但是，在營收占比下降到一定比例之前，任何可能的原因導致林順潮醫生不能繼續在希瑪眼科供職，對希瑪眼科的發展都將産生很大的不利影響。而由于行業性質原因，希瑪眼科有面對醫療事故、醫療疏忽等的風險。在全民關注的聚光燈下，類似不良信息的傳播和影響力也將大大增加。

■ 作者：熊思怡

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