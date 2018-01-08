陳茂波警告樓價已超出市民負擔能力

財政司司長陳茂波表示，金管局去年5月推出措施，加上美國去年上半年曾加息兩次，市場氣氛曾轉審慎，樓價升幅放緩、交投回落，惟近期樓市再度轉趨活躍。

他出席立法會財委會會議時指出，去年11月本港樓價已較1997年高峰時高出一倍，按揭供款對收入比率達至68%，認為樓價已超出一般市民負擔能力，一旦息口上升，將增加供款者負擔，情況令人擔心。

陳茂波提到，樓市基本因素已出現變化，美國累計加息5次，在聯繫滙率下，本港息口最終跟隨美國上調，加上過去幾年增加住宅土地供應，相信住宅單位供求失衡的情況將扭轉。

他又指，未來3至5年私人住宅潛在供應量會維持在高水平，尤其是中小型單位，相信供應陸續增加將對本港樓市構成壓力，呼籲市民作出置業決定前，須考慮潛在風險，特別要留意利息上升對供款負擔的影響。

另一方面，陳茂波表示，今年環球經濟溫和擴張，美國經濟近期持續穩步增長，環球經濟亦處於上升周期，但仍需對外圍變數保持警覺。

他提醒，環球貨幣政策環境愈趨複雜，美國聯儲局預料今年再加息3次，歐洲央行本月起減少購買資產規模，主要央行亦減少貨幣政策刺激力度，資金調回美國等，也會影響環球資金流向，加上地緣政局緊張，有機會影響本地資產市場。

來源: 信報

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