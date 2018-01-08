丙烯突破1千美元攀32個月高峰 台塑化股價登新高

國際油價處於漲勢，大陸農曆年前回補庫存意願強，推升本周塑化上游原料報價，除了苯小跌 2.39% 之外，其餘都是上漲的格局，渤海化工集團年產能 60 萬噸 PDH(丙烷脫氫)產線展開為期一個月歲修，拉抬丙烯大漲 7.87%，報價漲破 1 千美元，中國 CFR 報價來到 1045 美元，創下 2015 年 5 月以來近 32 個月新高，而丁二烯漲幅逼近 7%，這對於上游台塑化 (6505) 烯烴部門更添利基。

台塑四寶將於本週三 (10 日) 公布去年第四季獲利數字，台塑化、台化 (1326) 兩家上游塑化原料成為集團獲利雙箭頭，去年第四季乙烯報價報價維持 1200-1300 美元，與輕油價利差高達 600 美元以上，而台塑化 OL-3(第三套烯烴設備)結束歲修，整個季度烯烴產能全開，單季營收逼近 1600 億元大關，法人推估，單季再賺進逾 200 億元，每股盈餘仍有 2 元以上水準，全年每股盈餘逼近 8 元水準。



OPEC(石油輸出國組織)達成延長減產協議，12 月油價急漲到 60 美元之上，外資態度翻多，一個月來持續加碼台塑化 1.8 萬張，台塑化股價由 11 月底、12 月初 105 元左右，推升到今 (8) 日盤中 123 元，登上歷史新高，漲幅達 17%。



目前五大泛用塑膠 PVC(聚氯乙烯)、ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯) 報價維持高檔，乙烯由 1300 美元區間再推升到 1400 美元，然而輕油價格亦走高到 550-600 美元區間，而丙烯大漲到 1050 美元，而丁二烯回到 1200 美元，台塑化第一季烯烴部門營運更為強勁。



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