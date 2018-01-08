聯廣上市競拍流標 承銷改以詢價圈購

廣告傳播集團聯廣 (8497-TW) 初次上市募資競拍流標，上市時程將因此延後，承銷商國泰證券表示，本次競拍合格標單 4308 張，可募集額度達 92%，僅以少量的 372 張差距而意外流標，顯示資金排擠效應明顯，將以詢價圈購方式進行承銷，儘快完成上市程序。

聯廣日前初次上市前公開承銷辦理現增發行新股 6500 張，其中 4680 張採競價拍賣，競拍從 1 月 2 日起至 4 日止，每股底價 47.3 元，但證交所上周五 (5 日) 證交所公告，合格標單僅 4308 張，未達競拍承銷數量 4680 張，因此不辦理開標。

國泰證券表示，本次競拍合格標單 4308 張，可募集額度達 92%，以 372 張差距意外流標，顯示資金排擠效應明顯。

據中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第十八條規定，合格標單累計數量未達該次提交競價拍賣的承銷數量，證交所將不辦理開標，可尋求重新競價拍賣或詢價圈購或公開申購等方式。

國泰證券表示，目前考量市場因素並爭取時效，選擇以詢價圈購方式進行承銷，將以最快速度於本周向公會申請相關作業，並期望儘早完成上市程序。

聯廣於去年 11 月登錄興櫃，業務範圍涵蓋廣告行銷產業鏈的中下游，為本土營收最高的大型綜合廣告代理商，集團分為媒體事業、廣告事業、公關事業及會展與特展等四大事業體，營收占比分別為 36%、33%、5% 及 6%，為國內首家以文創事業申請上市的廣告傳播文創公司。