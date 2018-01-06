貨幣網：人民幣將在全球貨幣體系保持穩定 雙向波動將成常態

路透北京1月5日電，中國貨幣網周五刊載特約評論員文章稱，2017年人民幣雖對美元雙邊匯率有所升值，但對一籃子貨幣匯率保持基本穩定；當前中國經濟保持平穩較快增長，這將繼續支持人民幣在全球貨幣體系中保持穩定地位。

文章稱，在世界經濟覆蘇和主要經濟體貨幣政策正常化仍有不確定性的背景下，未來人民幣匯率雙向波動將成為常態。

“2017年中國跨境資本流動更趨平衡，外匯市場也基本實現了自求平衡，人民幣匯率在市場力量的推動下呈現出有升有貶、雙向波動的態勢，人民幣匯率市場化程度和靈活性提升。”文章稱。

數據顯示，2017年全年人民幣對美元匯率中間價升值6.16%，市場匯率升值6.72%。

“盡管人民幣對美元雙邊匯率有所升值，但國際貿易和投資是多邊的，觀察和分析匯率變動也應重點考量經貿易加權後的有效匯率，即人民幣對一籃子貨幣的變化。”文章稱。

文章指出，2017年以來CFETS人民幣匯率指數籃子中比重較大的貨幣對美元都有不同程度升值，比較而言人民幣對美元升值幅度並不算大，由此人民幣有效匯率保持了相對穩定。2017年以來CFETS人民幣匯率指數總體在92-95的區間內窄幅波動，體現出了較強的穩定性。

數據顯示，2017年12月29日CFETS人民幣匯率指數為94.85，較2016年末大體持平，略漲0.02%；參考BIS貨幣籃子和SDR貨幣籃子的人民幣匯率指數分別為95.93和95.99，分別較2016年末下跌0.32%和上漲0.51%。

文章表示，央行將繼續深化匯率市場化改革，進一步完善人民幣匯率市場化形成機制，增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

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