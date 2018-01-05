瑞安房地産(00272-HK)年度累計合約物業銷售及其他資産處置額達213.66億元

瑞安房地産(00272-HK)公布，2017年年度，1月至12月累計合約物業銷售額及其他資産處置額達到213.66億元人民币(單位下同)，同比減少7%。其中包括住宅物業合約銷售額86.76億元，商業物業合約銷售額17.39 億元和其他資産處置額109.51億元。集團已達成2017年年度銷售目标210億元。

2017年年度合約物業累計已出售總建築面積24.54萬平方米，平均售價為每平方米4.24萬元。另外，有2261個車位于2017年年度售出。

2017年12月份合約物業銷售額及其他資産處置額達到54.54億元，其中包括住宅物業合約銷售額15.72億元，商業物業合約銷售額0.13億元和其他資産處置額38.69億元。

其他資産處置額為出售上海瑞虹新城項目投資組合的49.5%權益所得。

2017年12月份合約物業已出售建築面積為5.51萬平方米及251個車位。集團于2017年12月份合約物業合同銷售平均價格為每平方米2.88萬元。

另外，除以上報告的合約物業銷售額及其他資産處置額，截至2017年12月31日止，集團錄得認購銷售總額為38.11億元，其中認購其他資産處置額31.60億元，預計將陸續于未來月份轉成正式合約物業銷售和其他資産處置。

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