信邦2017營收逾135億創新高 2018可望更好

受惠於五大產業營運成長，信邦 (3023) 去年全年營收 135.87 億元，年增 2.81%，創下歷史新高。

信邦表示，看好今年度在車用及工業產品的成長帶動下，業績將優於去年表現，盼維持穩定的營收成長，朝年營收目標 200 億邁進。信邦自結 12 月合併營收 10.35 億元，月減 8.83%，年增 1.58%；第四季合併營收為 32.84 億元，季減 10.61%，年增 5.20%。



信邦指出，12 月合併營收較 11 月減少，主要受歐美年末假期及年度盤點客戶端庫存調整之影響，醫療及健康照護、工業應用及電子週邊等產業之連接線組和連接器銷售均較 11 月減少；汽車產業受惠於整體汽車產業銷售增溫，客戶端年末持續要求出貨，12 月銷售月增 10.73%；綠能產業則因工程進度需求，12 月銷售月增 25.73%。



信邦提到，產品別銷售比重中，連接線組生產銷售佔集團營收 67.77%；連接器及零組件銷售佔 32.23%。在產業別的銷售分佈，通訊及電子週邊產業佔合併營收 33.27%；工業應用產業佔 28.28%；綠能及節能產業佔 19.31%；汽車產業佔 9.99%；醫療及健康照護產業佔 9.15%。



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