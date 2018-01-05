去年全球IC設計排名 輝達擠進前三大 聯發科掉到第四

研調機構 IC Insights 統計，去年全球 IC 設計產值首度衝破千億美元，創下新的里程碑，在排名上，高通 (QCOM-US) 仍是全球最大，不過輝達擠掉聯發科 (2454-TW) 進入第三大，聯發科排名則往後挪移排到全球第四。

IC Insights 統計，高通去年仍是全球最大 IC 設計廠，營收達 170.78 億美元，較前年成長 11%，其次是博通 (BRCM-US)160.65 億美元，年增 16%。

聯發科 2016 年營收為 88 億美元，去年受到產品規劃問題，導致手機晶片市占率下滑，另外中國大陸手機市場需求也修正，因此營收降到 78.75 億美元，年減 11%，排名也掉到第四名，遭輝達擠掉。

輝達去年營收為 92.28 億美元，受惠電競產品以及挖礦熱度加溫，營收較前年成長 44%，也是前十大年增率最大的 IC 設計廠，順利擠進前三大。

排名第五則是蘋果 (AAPL-US)，在自主手機晶片出貨帶動下，營收達 66.6 億美元，較前年成長 3%；第六到第十名則依序是 AMD、海思、賽靈思、Marvell 與紫光。

以成長率來看，輝達成長 44% 位居第一，其次是 AMD 23% 與海思 21%，AMD 同樣受惠電競產品與挖礦熱潮帶動，營收動能強勁，海思則是出貨晶片給華為手機，加上華為積極布局許多新裝置領域，推升海思營收成長。

若投資人看好聯發科後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如；聯發科兆豐 74 購 01(064244-TW)、聯發科兆豐 76 購 02(070084-TW) 與聯發科日盛 74 購 01(067685-TW) 等。