台灣主要報紙重要財經新聞 2018年1月5日

台股昨（4）日延續新年開紅盤上漲氣勢持續走高，日 K 連六紅，法人認為，外資此波趁去年 12 月底結帳後回補買盤力道，加上近日炒匯資金順勢布局台股期現貨，今天有機會突破去年最高點 10,882 點。

iPhone X 銷售成績不佳，大立光、鴻海持續偏空，2018 開年後陸續又見到大和國泰、野村等外資券商調降鴻海與大立光評等或目標價，使得反彈無力，鴻海昨（4）日還跌破月線，法人估，大立光與鴻海面臨 4,000 元與 90 元關卡保衛戰。

新台幣強勢，助攻美元保單買氣！保發中心最新統計顯示，去（2017）年前 11 月美元保單新契約保費已達新台幣 4,018 億元，較前年同期大幅成長 87.6％，且占新契約保費 35％，創下歷史新高。

經濟日報

英特爾出包 掀電腦風暴

台幣強升效應 美元保單銷售暴衝

炒匯資金進場 台股上攻 27 年新高

聯合報

陸擬整頓比特幣挖礦潮 衝擊板、卡廠

匯價連三升 創四年新高

消息曝光前… 英特爾執行長疑甩賣股票

蘋果日報

英特爾 CPU 驚爆漏洞！下周大規模開放更新

蘋果降速門風波 唉鳳恐少賣 1600 萬支

美降稅引投資 國發會：短期利台灣出口

中國時報

限制廠商資格 拚加薪！投標公共工程 給薪至少 3 萬

學者憂排擠中小型包商 「民間會更苦」

蝦皮、永慶房仲加薪 5 趴

工商時報

看美國稅改... 賴揆：助我出口

台幣強勢 美元保單買氣旺

新台幣匯率 短線測試 29.5 元

自由時報

因應美國稅改 賴揆︰加速與美洽簽租稅協定

蘋果提供舊機低價換電池 恐減少 1600 萬支銷量

DRAM 今年價格仍樂觀