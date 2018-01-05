全球股市漲勢持續 港交所(00388-HK)ADR升1.95元

全球股市的上漲勢頭沒有放緩跡象，在經濟數據亮麗的支持下，美股延續近期強勢，道指更衝破25000點關口，與納指、標普500指數，連續第二天同創收市新高。港股ADR指數表現亦向好，按比例計算，收報30900點，升163點或0.53%。

「股王」騰訊控股(00700-HK)ADR收報434.15元，較港收市升2.35元；港交所(00388-HK)ADR收報256.55元，較港收市升1.95元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報81.69元，較港收市升1.19元；中人壽(02628-HK)ADR收報24.75元，較港收市跌0.1元。

受伊朗地缘政治局势紧张的风险溢价推动，美油WTI和布油近月期货分别站稳61美元/桶和67美元/桶的两年半新高。布伦特油价曾触及68.27美元/桶的2015年5月以来最高，WTI最高触及61.79美元/桶。不過，油股個別發展，中國石油股份(00857-HK)ADR收報5.85元，較港收市升0.07元；中國海洋石油(00883-HK)ADR收報12.04元，較港收市跌0.02元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報78.3元，較港收市升0.15元；聯通(00762-HK)ADR收報10.88元，無升跌；中電信(00728)ADR收報3.76元，較港收市升0.06元。

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