閱文(00772-HK)簽電視劇攝製及廣告協議

閱文集團(00772-HK)公布，閱文影視同意加入包括騰訊騰訊影業在內的一組現有投資者，參與拍攝一部電視劇並對項目出資6729.6萬元(人民幣.下同)(約8088.47萬港元)。

閱文影視和騰訊影業作為投資方，以及新麗電視作為投資方及主要製作方，將會參與決策過程，其中包括電視劇的開發、製作和發行，騰訊影業有最終決定權。騰訊影業主要從事拍攝、製作以IP為核心的高品質電影、電視劇的開放平台，藉此充分聯動電影、電視劇、動漫、文學、遊戲等領域。

憑藉騰訊龐大的互聯網社交平台與泛娛樂內容，集團豐富的文學作品內容，以及新麗電視作為影視行業領先企業，期望三方可充分發揮各自優勢，整合各家企業的優質資源，啟用最優秀的團隊，合力將文學與影視進行聯動，擴大相關文學作品的認受性，完成IP價值的塑造，幫助IP更好的延伸與成長。

另外，騰訊計算機及財付通同意向上海閱文提供廣告服務，總代價2000萬元(約2403.85萬港元)。騰訊影業、騰訊計算機及財付通均為其控股股東騰訊(00700-HK)的附屬公司。

騰訊是目前中國領先的互聯網增值服務提供商之一，利用其平台為集團提供廣告資源及推廣服務，並在春節期間向其產品手機QQ用戶發放紅包及集團產品QQ閱讀的卡券，共贏互利。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)