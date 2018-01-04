接力亞洲漲勢 歐洲股市全線上漲

摘要：歐洲 STOXX 50 指數漲幅擴大至逾 1.3%，觸及一周高位。德國 DAX 指數、法國 CAC 40 指數均漲超 1%，英國富時 100 指數亦微漲 0.1%。

2018 年全球市場「開門紅」，繼亞太股市走高之後，歐洲股市也不甘示弱，延續開年交易首日強勁行情，全線上漲。

油價小幅回升、歐元 / 美元匯率走強以及英國和歐元區令人鼓舞的經濟數據都助長了市場投資者情緒的升溫。

歐洲 STOXX 50 指數漲幅擴大至逾 1.3%，觸及一周高位。德國 DAX 指數、法國 CAC 40 指數均漲超 1%，英國富時 100 指數亦微漲 0.1%。

匯市方面，歐元 / 日元匯率日內大漲逾 0.7%，兌美元匯率已漲超 0.3%。

經濟基本面上，歐元區私人部門迎來自 2011 年年初以來最大規模擴張，製造業增長逼近歷史記錄，而服務業則創下近六年半來最大幅度增長。

IHS Markit 最終數據顯示，歐元區 12 月份綜合產出指數 (composite output index) 從 11 月份的 57.5 上升至 58.1，創下自 2011 年 2 月以來的最高點。歐元區服務業採購經理人指數 (services PMI) 由 11 月份的 56.2 上升至 56.6。

英國全國建築協會的數據顯示，英國房價在 2017 年年底略有上漲，12 月份房價年增率上漲 2.6％，略高於於 11 月份的 2.5％。Markit Economics 的另一份報告顯示，英國 12 月服務業採購經理人指數（PMI）從 11 月份的 53.8 上升至 54.2。

『新聞來源／華爾街見聞』