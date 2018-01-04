【華冠投顧】01/04（四）乖離過大，準備震盪

◆盤勢分析

台股今日持續上漲，但到了 10-11 月的高檔區，連漲超過 400 點乖離瞬間過大，未來指數震盪洗盤是正常的。今日依然由權王 2330 台積電、2454 聯發科、2882 國泰金、2881 富邦金、2886 兆豐金等權值股拉抬收盤漲 47 點，成交量放大到 1,430 億。OTC 今日領先大盤再創新高，日 K 已經連六紅！

※強勢個股

今日大盤最強勢的族群為網通 5353 台林、6163 華電網、8176 智捷、2345 智邦、4908 前鼎、3694 海華、4977 眾達 - KY、4906 正文、2332 友訊：被動元件 6155 鈞寶、5328 華容、2375 智寶、2492 華新科、3068 美磊、2456 奇力新，以及其 9958 世紀鋼、2359 所羅門、3059 華晶科、4919 新唐、3413 京鼎、3661 世芯 - KY。其中 9958 世紀鋼為昨日融券增加第一名，今日達成連續第三根漲停，其他強勢股也多有融券暴增軋空現象。

大盤即將進入高檔震盪期……….。如何操作歡迎免費加 LINE 隨點隨聽《股市幸運星》節目。祝明日操作順利，好運旺旺來！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

