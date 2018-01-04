1/4美股開盤前你需要知道的五件事

鉅亨網新聞中心 2018年1月4號20點24分

1. 2018 開年全球市場格外紅火 多類資產齊創新高

FTSE 全球指數連續第二日上漲至歷史高點，日本東證指數創 1991 年以來新高，澳洲股市漲至近 10 年高位，港股、A 股兩連陽。黃金價格創下逾三個月以來最高水平，美油價格三年來首次接近 62 美元。

全球股市齊上漲，黃金、石油、鈀金等商品上漲，美元上漲，美債上漲。上漲的背後，是市場對 2018 年經濟前景的樂觀，以及對政治不確定性給經濟增長帶來不穩定因素擔憂的減少。

2. 中國 12 月財新服務業 PMI 53.9 創 2014 年 8 月以來最高

中國 12 月財新服務業 PMI 獲得 53.9，創下近三年半以來最高，其中新接訂單量創下兩年半最強勁增幅。在製造業和服務業的雙雙帶動下，中國 12 月財新綜合 PMI 獲得 53，創下一年來最強勁增速。

12 月 PMI 數據顯示中國經濟轉暖，韌性強勁，但未來也許關注政策走勢。

3. 債券代持新規終落地 「蘿蔔章」將無處遁形

債災一年之後，一行三會發布 302 號文規範債券市場參與者債券交易業務，旨在整頓債市代持、高槓桿等亂象，嚴禁線下交易，控制槓桿率，要求全程留痕控風險。302 號文顯示，要審慎設置規模、授信、槓桿率、價格偏離等指標，實現債券交易業務全程留痕。債券庫藏股交易中，買賣都需嚴格入表。債市參與機構還需要進一步做好隔離工作，「不得以人員掛靠、業務包乾等承包方式開展業務」。

類似 2016 年底國海證券蘿蔔章事件的問題在新規下將無處遁形。這也是金融嚴監管的最新一步，嚴監管趨勢將在 2018 年持續。

4. 天然氣價格連續大跌 本輪「氣荒」最困難的時刻或已過去

液化天然氣（LNG）價格已經連續一周處於下跌通道，跌幅高達 30% 以上。專家認為，最主要是發改委等監督檢查，令投機客有所收斂，本輪「氣荒」最困難的時刻已經過去。

環保戰略依然在持續推進，中國，尤其是北方對天然氣的需求並不會出現顯著減少。天然氣供需季節性明顯，如何確保未來冬季不再出現「氣荒」是重中之重。

5. 還記得人人網？搭上區塊鏈概念 這家沉寂已久的公司兩日暴漲 76%

人人公司宣布，將為社交網路提供一個開源的區塊鏈平台，記錄參與者在社交網路中的交互行為。代幣 RR Coin 將作為該平台智能合約和交易行為的媒介，共發行 10 億枚，40% 面向私募。

人人網此舉其實迅雷已經玩過，迅雷曾稱，其使用區塊鏈技術的玩客幣只是一種用戶激勵機制，本質上和傳統的平台積分無異。需要留意人人的 RR Coin，是否是一種真正去中心化的區塊鏈社交平台代幣，還是依然是由該公司掌握的、高度中心化的吸引市場的噱頭。

『新聞來源／華爾街見聞』