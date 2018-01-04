【港股解碼】一部電影毀了一年業績 中國星還能再創傳奇嗎？

中國星集團（00326-HK）（以下簡稱“中國星”）在1月3日宣佈完成出售澳門蘭桂坊酒店，銷售價餘款18億港元（單位下同）已以現金支付。澳門蘭桂坊酒店作為一間主打娛樂場的酒店，其娛樂場主要由澳博在運營，中國星從中收取服務收入，而酒店經營和房間主要是為娛樂場顧客提供服務。2017年上半年，中國星的酒店及博彩服務經營業務貢獻了3.34億元的收入，占到總收入的99.60%。

（截圖自中國星2017年10月16日出售公告）

捲土重來

出售澳門蘭桂坊酒店也是個挺曲折的過程，中國星原計畫出售給匯彩（01180-HK），代價是23.8億元，而最終是20億元出售予澳門的酒店及賭場的經營者陳明金，縮水了近4個億。這又鬧了個烏龍，原稱估計收益6.48億元，之後澄清計算錯誤，估計淨收益應為14.42億，而非先前公佈的6.48億元。

2016年10月，中國星終止了博彩推廣業務；2017年上半年，中國智慧（00348-HK）以8500萬元將南北行從中國星手中接過來。完成出售澳門蘭桂坊酒店後，中國星的五大業務板塊就僅剩下電影和物業開發。

中國星要在電影上翻盤，捲土重來嗎？要知道，中國星的主席“龍五”向華強（曾在電影《賭神》、《澳門風雲》中飾演經典角色“龍五”）是電影起家，與英皇楊受成齊名的香港電影“雙雄”之一。中國星推出過《忘不了》、《大塊頭有智慧》《減肥男女》等票房與口碑雙豐收的作品，是香港電影的頂樑柱之一。

在向華強的帶領下，中國星進軍博彩業、房地產、收購經營保健品的南北行，跨度相當大，真的是“業務多元化”。在2014年，來自電影相關的收入已經占不到總收益的1%。然而，折騰一番之後，中國星卻灰頭土臉的歸來了，業績全面下滑。

一部電影毀了一年的業績

2015年，向華強被內地電影業的火爆吸引，也想分杯羹。這一年，淡出江湖的向華強重新出山，《封神傳奇》橫空出世。號稱中國奇幻史詩巨片，斥資5億，李連傑、範冰冰、梁家輝、古天樂、黃曉明、楊穎、文章等圈內大咖出演，中國星在年報裏對這部新作充滿溢美之詞，“該片由本集團斥資數億港元拍制， 演員陣容強勁，配以好萊塢3D特效團隊協助製作，相信上映時當可挾近期中國神話電影在內地大賣之勢，取得不俗票房。”

這部斥資數億的巨作最終卻票房口碑雙低，根據中國票房的資料，《封神傳奇》累計票房約2.84億元人民幣。人民網更將其稱為“史詩級爛片”。可以說一部《封神傳奇》毀了中國星2016年的業績。公司在2016年財報中也直言，“該片在中國內地的票房收益低於預期。由於華語片大部分收益來自中國市場，故本集團因該片導致重大虧損”。於2016年，公司電影相關業務經營的收益為2.66億元而其分類虧損為2.57億元，成為虧損最多的大頭。中國星2016年全年收益11.02億元，虧損3.36億元。

中國星還想捲土重來，2016年10月，中國星公告稱，擬折讓近9%配股淨籌7764萬元製作電影。在2017年中期財報就表示，集團將繼續促進及發展其已具規模的電影製作業務。

可是還能回到當年的鼎盛時期嗎？在2017年上半年，僅電影和物業開發這兩項業務合共收入為135.7萬元，占不到總收入的0.5%。

歷史是否重演？

中國星從業務多元化到如今逐漸精簡，惟剩電影和物業，一切又將從頭來過。

出售澳門蘭桂坊酒店的所產生的約12.98億元所得款淨額，中國星計畫將淨銷售額悉數用於撥付合併底盤發展的建築成本。而於2017年6月30日，中國星的現金及銀行結餘約6.12億元，但借貸總額卻高達9.78億元。銀行信貸額10.01億元已動用了10億元。

依靠電影和物業兩項收入合共都不過沒有140萬的業務，和現在的資金情況，要想扳回一城，不知中國星是否又會善用資本市場呢？

中國星曾經的供股、配股和並股歷史讓許多人心有餘悸。2015年9月21日建議將25股合併為1股，並將合併股份面值由0.25元削減至0.01元。消息一出，次日股價暴跌25%。

2015年完成並股後，中國星仙股變身，不過股價還是一如既往的往下走。遙想當年，若沒有進行連番合股、供股等等，中國星理論上曾是站上200元以上，而2018年1月3日收報0.495元，真的是雲泥之別。

■ 作者｜廖艾芬

本文原創，未經授權不得轉載，如想轉載請關註官方微信號港股解碼，留言獲取授權。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)