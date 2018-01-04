京東7FRESH開業 從雞下蛋到上貨架只12小時

京東首家線下生鮮超市7FRESH，1月4日正式在北京開業。這家標榜新鮮的超市，透過京東強勁的物流系統，聲稱出售的新鮮雞蛋，從雞下蛋到上貨架只需12小時。

京東公佈，7FRESH亦莊大族廣場店面積超過4000平方米，於3公里內最快半小時將貨品送達客戶手裏。京東集團副總裁、7FRESH總裁王笑松表示，未來3到5年，7FRESH將在中國鋪設超過1000家門店，保證消費者隨時隨地都能購買到安全、優質的生鮮食材和食品。

7FRESH承接了許多京東自主研發的「黑科技」。例如店內配備的智慧購物車，可以自動跟隨「主人」行走；又可以自行前往購物車專屬結算通道等候排隊，消費者憑取貨碼，在半小時內前往服務台結帳即可。

店內部分水果配備了「魔鏡」系統，將水果的原產地、甜度、溯源等資訊展示在鏡面上。依託於京東大數據，7FRESH還自建有一套智慧補貨系統，能準確預測出可能缺貨的時間段並提早做出應對。而打通了線上與線下的7FRESH在選品、採購、包裝加工以及商品損耗成本控制方面都自帶規模化、系統化和協同化的優勢。

店中出售的深海釣帶，從產地到店鋪僅需12小時；帶魚都是從日本周邊的深海裡釣上來的，而非漁網捕撈，每一條帶魚都堪稱「顏值擔當」。蔬菜品類中，至少有20款產品是7FRESH采銷人員深入到原產地親自挑選的，如由霍爾果斯政府做背書的貴族南瓜。

還有鮮雞蛋從雞下蛋到上貨架僅需12小時；由寧夏鹽池灘羊有機牧場直供，一隻灘羊只出2公斤的肋排也被「勒令」要求在24小時內必須到店。

店內應用上刷臉支付；從商品打包到上傳懸掛鏈，訂單產品在5分鐘內即可送至配送員手中。有著黑科技的應用，7FRESH坪效超傳統超市5倍。

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