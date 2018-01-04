中糧包裝潛力無限 獲國內險資背景資產管理入股

香港, 2018 年 1 月 4 日 - (亞太商訊) - 國內一保險機構的資產管理公司一直看好中糧包裝 (00906-HK) 的長期增長潛力，而且派息率稳定且高，因此一直對中糧包裝表示入股意慾，最近剛通過大宗交易向中糧包裝管理層持有的永隆銀行信託 (Wing Lung Bank (Trustee) Limited) 購入中糧包装 3,400 萬股股份，每股平均價 5.8 港元。



中糧包裝非常高興引進該資產管理公司作為長期戰略股東，優化股東基礎。目前，由中糧包裝管理層持有的永隆銀行信託人持有中糧包裝 143,000,000 股或 12.17%。

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