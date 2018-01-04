美系客戶滲透率提高 祺驊2017營運估創高 今年續看增

祺驊 (1593) 在美系客戶滲透率提高，及關鍵零組件轉由越南孫公司製造，2017 下半年營運增溫，第三季 EPS 更衝上 1.45 元新高，第四季雖有季節性影響，預估 12 月營收應能持穩，全年 EPS 有逼近 4 元實力創高。

展望 2018 年，自行開發的飛輪成車預計 1 月開始出貨，阻力器新應用也有機會下半年量產出貨，法人看好 EPS 有機會挑戰 4.8 元。

祺驊表示，過去在美系客戶的發電機的滲透率僅 1/3，經過 1 至 2 年的努力，今年 4 月客戶完成耐久測試後，決定全部採用公司的產品，目前在公司的營收占比超過 1 成，躋身單一最大客戶。滲透率攀至 100% 也帶動業績從 5 月起顯著增溫，現月出貨量已從過去的一個月 1500~2000 台，增至 5000~6000 台。



美國最大腳踏車訓練器公司也開花結果，去年上半年小量出貨，下半年出貨量放大，月出貨量攀至 2000 台左右。現也和美國大客戶合作開發阻力器的新應用，預計今年 4 月完成試產，下半年大量生產。另外，公司也積極跨入復健醫療器材，已與德國 Millon 合作開發磁控產品，去年上半年穩定出貨。



至於台灣 Curves 健身房通路方面，祺驊去年拿下經營權，也將通路據點從 110 間增至近 130 間，未來每年仍會穩定增加。祺驊表示，未來不排除往復健發展，中長遠希望從專業健身器材零組件研發製造商，往健身器材廠商前進。



祺驊 2017 年前三季 EPS 為 2.61 元，第四季雖有季節性影響，預估 12 月營收應能持穩，全年 EPS 有逼近 4 元實力。2018 年隨著美系客戶滲透率提升，新客戶開花結果，及自行設計開發的飛輪成車產品正式出貨，1 月將外銷給中國客戶，加上台灣 Curves 健身房通路穩健成長，法人預估營收成長力道將轉強，EPS 有挑戰 4.8 元的實力。



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