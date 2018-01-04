【大行報告】大摩：看好在岸油服股 首選宏華(00196-HK)等

摩根士丹利發表報告指，相信今年石油相關上遊企業可有更佳的自由現金流，及更高的資本開支，可使在岸油服企業受惠。

該行表示，若油價在約每桶60美元的水平，相信内地三大油企在今年可錄得正自由現金流，料中石化(00386-HK)在今年的自由現金流收益率可有14.1%、中石油(00857-HK)可有17.9%，中海油(00883-HK)則有8.2%。若每桶油價再上升10美元，則可推動三大油企總盈利36%至115%。

大摩推薦買入在基本面可有潛在復甦的在岸油服股，預期今年開始行業可迎來復甦周期。該行調升宏華(00196-HK)及華油能源(01251-HK)評級，由「與大市同步」升至「增持」。宏華目标價由0.86元升至1.05元，華油能源目标價則由0.69元升至0.81元。兩企均為行業首選。

另外，該行又重申中石化油服(01033-HK)及海隆控股(01623-HK)「增持」評級，但中石化油服目标價由2.01元下調至1.79元，海隆控股目标價由1.41元下調至1.36元。而中石化煉化(02386-HK)目标價由8.9元升至9.2元，評級「增持」。

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