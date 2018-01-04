【異動股】碧桂園(02007-HK)竟跌3%

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碧桂園(02007-HK)現報15.48元，跌0.5元，跌3.129%。成交1710萬股，涉資2.68億元。 據《北京商報》報說，1月3日，易居中國董事長、總裁周忻對外宣佈，易居中國將啓動再上市進程。這也是該公司2016年完成私有化後再度開啓資本化。 據瞭解，創立之初易居中國的主營業務包括一手房營銷代理、二手房中介及房地產咨詢和信息服務。在此後的2016年8月，美國紐交所上市的易居中國完成私有化後，確定了房地產+的業務模式。具體為，將易居旗下易居營銷服務集團與克而瑞信息集團合併成立新易居。同時，該公司引入了包括恒大、萬科、星河灣、富力、融創、雅居樂、旭輝等16家房企，以及雲鋒基金、紀源資本、磐石資本3家機構。 但據知情人士表示，上述企業參股比例較低，合計並未超過五成，周忻仍然控股新易居。 易居中國的投資人隊伍還在不斷擴大。就在數日前，碧桂園曾發佈公告稱，公司作為借款人與法國巴黎銀行就一項金額為17.81億港元的定期貸款融資簽署協議。根據融資協議，取得的融資用途之一就是用於碧桂園全資附屬公司碧桂園(香港)發展有限公司收購目標公司易居(中國)控股有限公司股權。據瞭解，碧桂園入股易居中國後的持股比例為15%。