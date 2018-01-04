盤點2017年，禹洲(01628-HK)再上新台階，銷售突破403億元，同比增長74%

2017年在光榮與夢想中落下帷幕。這一年，我們提出了“區域深耕，全國領先”的新發展戰略；這一年，我們圓滿完成400億的銷售目標，踏上了千億征途；這一年，我們南征北戰，東進西拓，通過收購併購，招拍掛及多種模式合作納儲。這一年，禹洲戰將們攜手共進，給數十個城市，股東及資本市場獻出一份滿意的答卷。

12月，禹洲地產份合約銷售金額為人民幣35.98億元，同比增123% ；合約銷售面積為235,897平方米。2017年12月的合約銷售均價約人民幣15,252元/平方米。

禹洲地產2017年全年合約銷售金額達人民幣403.06億元，同比增74%；合約銷售面積為2,380,943平方米。集團2017年全年合約銷售均價約人民幣16,929元/平方米，同比增33%。另外，累計的認購未簽約金額約為人民幣3.70億元。至此，禹洲地產成功完成上調後400億銷售目標！

2017布局五大區域 全國縱深發展持續推進

2017年是關鍵的一年。公司提出了“區域深耕，全國領先”的新發展戰略，在這一戰略思想的指導下，南征北戰，新進入城市不斷增加，全國擴張版圖日益清晰。

從禹洲地產的業務布局可見，公司持續深耕以廈門為中心的海西區域，以上海為中心的長三角區域及以天津為中心的環渤海區域，通過收購併購項目進入了粵港澳大灣區及華中區域。截至12月底，禹洲地產已挺進並深耕五大區域，全國化布局已現雛形，重點城市圈進入縱深發展階段。

2017年禹洲地產在土地市場同樣氣勢如虹，通過招拍掛及收購併購，新增土儲超300萬平方米。其中，以項目建築面積計算，約40%來自收購併購，約60%來自公開招拍掛土地市場。截至2017年底，集團總土地儲備的貨值約2500億，足夠未來三年公司發展。新進入惠州，揚州，青島，舟山，唐山等遍布大灣區，長三角及環渤海的數個城市。

產品升級碩果累累 品牌優勢逐步凸顯

自1994年起，禹洲地產專註房地產開發23年，既是城市發展的受益者，也是城市更新的助力者，在深耕城市發展的每一個階段，在城市拓荒和升級的過程中，都少不了禹洲地產的身影。

禹洲地產始終將住宅產品的升級更新放在首要位置，以順應市場需求。在廈門、上海特別暢銷的mini墅，產權面積90平方米，利用率非常之高，能做到地上兩層，地下兩層，每一推出，必引爆市場；其次在高層產品則最大化空間利用率，能夠在立體空間上、收儲上、功能劃分上更加明晰齊全，其中主打高科技的住宅，全面配備了智能門鎖系統、中央空調及全屋地暖系統、智能化照明系統、新風系統等高科技元素。

在產品架構上，2017年禹洲也形成了完整的產品體系，推出了“雍禧系”、“朗廷系”和“嘉譽系”，分別瞄準了高端改善人群的、改善型人群以及剛需型需求。三大產品系已在上海、南京、杭州多個城市項目中落地推廣。明確產品標準化運營體系，大大的提高了標準化程度，以及集中采購、招標，提高開發速度和效率，縮短項目開發周期，大幅度提高周轉率和財務杠桿率，有效降低成本與風險，從而大幅度提高投資回報率。

“規模、利潤及穩健” 三駕馬車並駕齊驅

禹洲地產2016全年銷售實現了66%的增長，2017全年銷售403億，實現74%的增長。今年還提出了2020年實現千億銷售的目標，未來三年年覆合增長率約40%左右，企業發展進入了奮進擴張的快車道。在保證增長速度的同時，禹洲集團絕不犧牲高毛利，高派息，高財務穩定性的企業特色。

上市8年以來，禹洲地產一直保持著30%-36%的毛利率，及12%-15%的凈利率，同時，承諾並持續實踐將不低於30%的核心凈利潤用來派息。同時，禹洲地產的凈負債比率一直保持在60%-80%的合理區間。

資本市場股債雙全 收獲滿滿

資本市場方面，2017年更是禹洲地產豐收的一年。國際知名的兩大評級機構穆迪及標普分別上調禹洲地產主體評級至Ba3及BB-。1月禹洲地產以6%的利率成功發行3.5億美元的5年期債券； 9月禹洲地產順利配股集資約15.6億港元；當月又以5.375%的初始分派率發行了3億美元的高級永續證券；2017 年11月公司從境外銀行獲得第二筆銀團貸款，金額約為3億美元。

2017年，禹洲地產接連獲得境內外知名券商覆蓋。境內券商西南，國信，中金，申萬相繼首發覆蓋報告。境外券商花旗，瑞信，中銀，招銀國際，招商證券，麥格裏，中泰國際，農銀國際，華泰證券，越秀證券，聯昌國際等於年內多次推薦。境內外分析師普遍認為，禹洲地產90%的土地儲備位於一二線城市，布局清晰，規模和利潤平衡，資產負債風險維持在可控的範圍，股息率過去數年都維持在8-10%，目前估值仍處於較低區間。12月29日，花旗重申“買入”評級，上調目標價至6.3港元。花旗預計，禹洲地產2018-2020年將再實現跨越式增長。

禹洲集團創始人林龍安太平紳士表示：“境內外知名券商的權威分析報告既是對禹洲的充分肯定與內在價值的體現，也是對禹洲團隊的鞭策！在新時代經濟發展的關鍵期，面對新時代的要求和考驗，禹洲地產有責任對國家、對社會、對投資者進行充分考慮與追求共贏。”

創始人林龍安太平紳士當選全國人大代表

2017年12月19日，禹洲集團創始人、董事局主席林龍安太平紳士成功當選中華人民共和國香港特別行政區第十三屆全國人大代表。林龍安先生由香港中華出入口商會推薦參加港區全國人大代表選舉。林龍安先生的參政方針可概括為“融合、發展、圓夢”：推動兩地融合發展，積極培育青少年，建設香港美好未來。

林龍安先生表示，作為來自內地又早年移居香港的企業家，他對兩地均有豐富經驗。香港在經濟層面的四大優勢，將在大灣區的建設、深圳的創新中起到獨一無二的作用。

禹洲公益：取之社會，還之社會

在業績方面大踏步前行的同時，禹洲公益也促進公益事業發展，積極踐行企業公民社會責任，關注並參與教育、文化、環保、賑災等公益事業。

2017年，禹洲公益基金會發起禹洲公益日活動，通過一日義工形式，傳播公益正能量。2017年禹洲公益日在廈門、南京、福州三城開啟，與當地公益組織與諸多品牌攜手，共同為城市帶來公益大禮。禹洲紮根廈門23載，攜手廈門公益組織，為沙灘清理垃圾，共同守護廈門最美海岸線；在南京，禹洲以公益潤行，為高溫下的一線工作者們送上清涼；在福州，禹洲將百余位的公益人士齊聚，用騎行踐行公益，為福州100位貧困特殊青少年獻上一份特別的愛心公益基金，踐行“取之社會 還之社會”的公益理念。

千億征程已邁出了堅實的第一步，禹洲地產始終以“創造城市未來新價值”為願景，在“區域深耕，全國領先”的戰略指導下，持續聚焦區域深耕，以核心城市帶動區域城市群，布局全國，期待2018年禹洲地產將築造更多溫馨家園，為股東創造更多的財富。

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