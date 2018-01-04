宏泰跨足車電、5G產業 2018年EPS拼逾1元

宏泰 (1612) 除了傳統電力事業產品轉向更環保、毛利更高的低煙無毒電纜之外，值得一提的是電材事業主要產品包括銅箔基板、黏合膠片等更是 PCB 上游產業中炙手可熱的產品。

根據該公司 2017 年 12 月中法說會資料顯示，宏泰除了已是全球最大 LCD PCB 廠主力供應商之外，汽車用高信賴度 PCB 相關產品更切入韓、日系等車廠等供應鏈，Power supply 用厚銅 PCB 也開始出貨，手機充電器、電池用 PCB 目前也已透過韓系客戶認證使用，甚至也跨足傳感器用板厚規格極嚴的 PCB 領域。且為因應智慧裝置、車用電子、物聯網的快速成長及 5G 網通的來臨，宏泰積極研發高頻用材料，也開發太陽能電纜、風能電纜。



可以這麼說，宏泰營運已跟車電、5G 等創新科技產業具有高度連結，需求端成長，加上漲價效應，宏泰毛利率逐季走高，代表本業的營益率在 2016 年 Q1 轉盈後已連續七季都維持獲利狀態，2017 年已繳出亮麗成績單，前三季淨利 1.9 億元，年增 174.3%，EPS0.6 元，法人預估 2017 年 EPS 約介於 0.8～1 元，今年在漲價效應及跨足新科技領域效益發酵之下，EPS 可望挑戰 1 元以上，創下近八年來新高。



就財務結構來看，宏泰帳上現金高達 7.7 億元，超過負債 5.97 億元，可說是完全現金經營的公司，公司帳上現金多，歷年來都採高配息率，若如此，宏泰今年可望配發 0.6 元以上現金股利，目前殖利率超過 5%。自有資本率高達 88.6%，每股淨值 14.63 元，相對目前股價仍在 11 元附近，股價淨值比更僅約 0.8 倍，明顯物美價廉。



除本業營運受惠中國環保禁令、PCB 上游原料上漲之外，近期新台幣連續大幅升值，也將使得擁有龐大土地資產的宏泰資產價值大幅提升，像宏泰在大桃園地區有南崁廠土地 6,970 坪、觀音廠土地 12,100 坪、大園土地 5,609 坪等約 24,760 坪，以目前桃園工業區土地每坪至少 20 萬起跳計算，上述土地資產價值就高達近 50 億元，宏泰股本 31.61 億元，光是土地資產價值每股就高達 15.8 元，足足超過一個股本。



中國去產能、環保禁令，加上全球經濟成長之下，帶動非鐵金屬大漲，紐約銅價創 35 年來最長連漲紀錄，倫敦銅價也改寫近 30 年來最漲勢，銅價大漲，更啟動相關受惠族群大漲，像 PCB 上游銅箔基板的台燿 (6274)、聯茂(6213)，銅箔的金居(8358) 等股價也都在去年創下歷史新高，近期漲勢擴散到鋼鐵類股及與銅價高度連結的線纜股，像第一銅 (2009) 一口氣拉到 14.95 元，漲幅接近 5 成，大亞 (1609) 更從去年中的 6.01 元默默地拉升到近期高點 15.4 元，漲幅更高達 156%，回頭看線纜股中同時也是 PCB 上游原料重要供應商的宏泰 (1612) 更顯物美價廉。宏泰 2017 年前三季 EPS0.6 元，與大亞的 0.67 元、第一銅的 0.66 元相當，但股價仍顯低於大亞及第一銅，在大亞及第一銅大漲之後，營運成長動能更強，且更具題材性的宏泰將有機會啟動比價漲勢。



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