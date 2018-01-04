【港股早評】外圍一片昇平 料大市試三萬一

日本股市經過三日新年假期後，今日重開，在2018年首個交易日，開市初段已大升逾400點，日經指數亦攀升至23200點水平。當然日本今日走勢強勢，是追回過去數日亞太區內其他股市，以及美國股市升勢。對今日港股走勢基本上並無太大參考作用。當然投資者亦可以指出，自1990年代初期日本泡沫經濟爆破後，日資對香港經濟及股市已再無太大影響力，更何況近年北水逐漸取得港股定價權，影響了大市走勢，同時目前中資佔港股比重已超過50%，所以投資者要預測大市變化，還是要密切留意內地股市及資金流變化。

事實上去年底日本選出的年度漢字為「北」，因為去年來自北韓局勢，以及北九州暴雨等問題，深受日本人關注。而相信不少香港讀者對於這個「北」字，則有另一層體會，其中一個解釋方向，便是「北水」。「北水」的威力，自從中港兩地股市實施「互聯互通」後，已逐漸顯現。只要「北水」看中的股份，在短短數日內錄得以倍數計升幅絕非難事，其中一個最佳例子就是美圖公司(01357-HK)。「北水」是否無意地炒作？個別投資者不排除有此可能性，但是目前參與滬深港股通的投資者，並非一般人所指的「大媽」，而是基金經理及機構投資者。眼光是否絕對準確？難說，但是一批常與金錢打交道的市場人士作出有關舉措，其他投資者是否可以視之不見？並非要投資者跟隨「北水」的行動，而要留意察看及仔細作出分析，或許可以了解到其行動的意義，再作出部署實非壞事。

「北水」規模龐大，繼而取得港股甚至商品市場定價權，不足為奇，亦是一個難以逆轉之勢。但是有定價權是否等同於主導大市整體形勢，甚至決定了一切？相信不少投資者會提出疑問。就等同個別球隊主導了比賽場面，最終是否由該球象勝出？無疑機會較大，但不等於必然出現的結果，否則便不會有「爆冷」之說。最終是否由主導比賽場面者勝出，在於雙方在攻守上的安排，你攻時，我如何防守又或在進攻策略上作出微調，均有可能取得意想不到的效果。重申一次，不論在股壇上或是球場上，勝負涉及數以百計的條件及因素，其中一項不確定性因素出現，場面足以出現翻天覆地改變。這種變，當然是人為，惟有可能是受到一個並無意識的舉措影響，特別是現時不論是投資市場或球場皆強調速度致勝之時。所以要有耐性及鬥心。希望投資者可以在鬥心及耐心在多下苦功。

至於今日港股走勢如何？按外圍市況仍屬一片歌舞昇平情況下，相信大市可以延續升勢，取得八連升機會不少，分析員繼續預測大市可以觸及31000點。不過昨日大市在午後曾出現倒跌，反映出有個別投資者已有高處不勝寒之感，因此不建議投資者過份進取。同時昨日細價股似有翻生之勢，可是相當股份一向交投不活躍，極容易受到某一個消息左右，另一方面去年第三季時有市場人士指出，若細價股獲投資者追捧之時，正是大市見頂之日。信與不信，全憑投資者自行決定。但是時刻保持一份審慎的心，未必是壞事，有時贏得比別人少，也絕非是罪吧。

2018年1月4日上午9時

文﹕張偉倫

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