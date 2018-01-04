恒指向歷史新高進發 騰訊(00700-HK)港交所(00388-HK)ADR齊升

美股3大主要指數再創紀錄新高。科技股繼續表現較好。道瓊斯工業平均指數收市升98點或0.4%，報24922點；標準普爾500指數升17點或0.64%，報2713點，首次升穿2700點收市；納斯特綜合指數升58點或0.84%，報7065點。

港股ADR指數隨美股做好，按比例計算，收報30794點，升233點或0.76%，距離恒指2007年10月30日的歷史新高(31958點)，還相差1164點。

騰訊控股(00700-HK)ADR收報428.27元，較港收市升6.07元。匯豐控股(00005-HK)ADR收報81.49港元，較港收市升0.54元；港交所(00388-HK)ADR收報250.87元，較港收市升1.67元；中人壽(02628-HK)ADR收報25.23元，較港收市升0.03元。

中移動(00941-HK)ADR收報78.24元，較港收市升0.04元；聯通(00762-HK)ADR收報10.9元，較港收市升0.02元；中電信(00728-HK)ADR收報3.76元，較港收市升0.03元。

油股表現向上，中國石油股份(00857-HK)ADR收報5.6元，較港收市升0.1元；中國海洋石油(00883-HK)ADR收報11.86元，較港收市升0.24元。

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