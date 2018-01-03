騰訊(00700-HK)新年“開門紅” 拿下第三方基金代銷牌照

新年伊始，騰訊(00700-HK)迎來了“開門紅”，獲深圳證監局頒發的第三方基金代銷牌照。“我們确實剛拿到了基金代銷牌照。”騰訊互聯網金融中心相關品牌負責人向記者表示。

2018年1月2日，深圳證監局發布關于核準騰安信息科技(深圳)有限公司證券投資基金銷售業務資格的批複。

該批複主要表明，一是核準騰安信息科技有限公司證券投資基金銷售業務資格;二是核準騰安信息科技有限公司名稱變更為“騰安基金銷售(深圳)有限公司”，在公司經營範圍中增加“基金銷售”業務。該公司應按照有關規定向工商行政管理部門提出工商變更登記申請，并在完成工商變更登記後，及時申領基金銷售業務資格許可證;三是該公司在開展此項業務時，應嚴格按照有關規定的要求，加強基金銷售内部控制和風險防範，嚴格管理銷售行為，切實保護投資者合法權益。

據相關工商信息顯示，騰安信息科技(深圳)有限公司成立于2017年1月3日，注冊資本為2000萬元，其為深圳市騰訊網域計算機網絡有限公司全資控股子公司。

騰安信息科技(深圳)有限公司作為騰訊全資控股的獨立基金銷售機構，以騰訊理財通平台為基礎，開展基金銷售業務。據介紹，騰安公司將攜手金融機構針對用戶不同風險等級的理財需求，定制多種資産類别的金融産品，上線多種生活化理財功能，為用戶提供安全、穩健、便捷、多元的互聯網理財服務。

來源：中國證券網

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