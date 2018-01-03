國營事業徵才首發 中華郵政今年招考1483人 月薪最高43K

中華郵政今 (3) 日宣布，2018 年將公開甄選職階人員正取 1,483 名、備取 576 名，其中職缺包含營運職、專業職內外勤等。而各類職階人員起薪 3 萬，營運職目前月薪則有 4 萬 3 千元。值得一提的是，中華郵政 2018 年比照軍公教人員，加薪 3% 至 5%，估計本次招考會吸引不少人報考。

中華郵政指出，招考甄試作業由台灣金融研訓院承辦，預定 2018 年 2 月 2 日上午 10 時起，至 12 日下午 5 時止採網路報名。第一試筆試日期訂於 2018 年 3 月 18 日於臺北、臺中、高雄等 3 地區同時舉行，並依第一試筆試成績擇優於 2018 年 5 月 5、6 日參加第二試口試、體能測驗。



中華郵政表示，甄試方式第一試採筆試，並依應試人員第一試成績擇優參加第二試；參加第二試人數為正取名額之 2 倍 (不足 5 人者以 5 人計)。

其中主要招考四類職缺，包括第一、營運職，正取 117 名、備取 22 名，甄選投資管理等 6 項類科，其中郵儲業務類科分甲、乙、丙、丁 4 組，月薪目前約 4 萬 3 千元。

第二、專業職（一），正取 117 名、備取 28 名。甄選一般金融等 15 項類科，其中郵儲業務類科分乙、丁 2 組，月薪目前約 3 萬 4 千元。

第三、專業職（二）內勤，正取 693 名、備取 299 名，甄選櫃台業務及郵務處理 2 項類科，月薪目前約 3 萬元。

第四、專業職（二）外勤，正取 556 名、備取 227 名，甄選郵遞業務、運輸業務 2 項類科，月薪目前約 3 萬元，另依實際擔任工作之性質及天數，發給兼任駕駛加給及收投加給（郵遞業務類科全月約 5,903 元，運輸業務類科全月約 7,619 元）。

此外，國營事業中，中油和台電今年也預計招考約 2000 名基層人力，其中台電估計在 5 月招考 700 多人，而中油則預計 10 月招考 6、700 名技術員。