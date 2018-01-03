【港股午評】港股半日成交逾700億元 升市未完吧﹗

港股自踏入2018年後，升勢未曾被中止，並一度高見30700點，再創十年新高，同時半日成交額已超過700億元，明顯較上日增加，看來投資者仍看好後市。

恆生指數中午收市報30615點，升100點；國企指數中午收市報12129點，升60點，半日成交額為750億元。

推高大市的成份股又是股王騰訊控股(00700-HK)，但是其他上升動力來源組合則有變化，昨日受壓的澳門娛樂及消費股今日回升，至於澳門娛樂及消費股反彈走勢是否可以持續，則要視乎未來一個兩個月數據，始終今年農曆新年假期是在2月中，在長期假前夕相對上較為淡靜。若在淡季期間，澳門市道仍然興旺，投資者又豈不會看好相關行業？

車股可以承接上日升勢，實在令人意外，其中華晨中國(01114-HK)升幅更達3.8%；不過汽車代理股走勢更加凌厲，廣匯寶信(01293-HK)升幅超過4%。汽車股已連升兩個交易日，投資者是否需要有警覺性？請投資者自行判斷。

醫藥股及環保股今早表現相當突出，多隻藥股升幅更超過5%。醫藥股為今年基金經理看好的行業之一，投資者是否要追貨？請投資者自行判斷。

電訊股今日處於弱勢，其中中國移動(009411-KH)半日跌逾1%。中資電訊股始終願意向投資者派發高息，若投資者考慮較保守的投資對象，是否要多加留意？

2018年1月3日中午12時30分

文﹕張偉倫

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