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五月天+供貨轉順 宏達電明年1月手機銷售進入爆發成長期

宏達電智慧型手機暨穿戴裝置事業群台灣區業務行銷總經理陳柏諭加強通路布局。(鉅亨網記者楊伶雯攝)
宏達電智慧型手機暨穿戴裝置事業群台灣區業務行銷總經理陳柏諭加強通路布局。(鉅亨網記者楊伶雯攝)

宏達電 (2498-TW) 旗艦機 U11 + 上市，智慧型手機暨穿戴裝置事業群台灣區業務行銷總經理陳柏諭今 (22) 日指出，預期新機爆發成長將落在明年 1 月，除供貨更加順暢，同時還有代言人五月天行銷活動加持，將可進一步挹注營運動能。

宏達電 U11 + 上市後，推升 11 月台灣市場銷售量及市占率攀升，陳柏諭指出，「透視黑」機款目前仍在缺貨，銷售情況熱烈，預期新機爆發成長將落在明年 1 月。

市調機構最新統計，台灣 11 月手機銷量為 65 萬支，較 10 月增加 6.9 萬支，為近 9 個月來銷售量新高，宏達電在銷售量及銷售額市占率居第四名，主要受惠新機 U11 + 上市。

陳柏諭坦言，對 11 月的數字並不滿意，主要是因新色「透視黑」缺貨造成，原本預期表現應該更好，但由於機殼技術門檻高，造成供不應求情況，目前還無法預估供貨吃緊的情況何時可以抒解。

他表示，12 月台灣整體市場手機銷售恐較 11 月下滑，宏達電目前除布局通路廣度與品質，因手機訂價策略精準，加上將推出五月天行銷代言活動，可望進一步提升買氣，預期銷售爆發力將落在明年 1 月，除 U11 + ，目前也在規劃 1 款中階機，將持續挹注營運動能。

陳柏諭強調，接任以來持續加強在通路上布局的廣度，除宏達電專賣店、電商、系統商直營店、加盟店之外，特別規劃 HTC Family 計畫，吸引近 300 多家傳統的通訊行來報名，希望可以加強通路的廣度，且提高品質。

宏達電日 k 線圖

 

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