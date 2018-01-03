中磊1/9起參展CES，瞄準AIoT商機，去年Q4與全年營收有望攀新高

【財訊快報／何美如報導】網通設備廠中磊 (5388) 受惠中國、歐洲及北美需求強勁，去年第四季及全年營收有機會拚新高。看好人工智慧及物聯網兩大技術匯流為 AIoT，加速驅動創新應用，於智慧城市、智慧醫療、智慧家庭等領域拓展無限商機，1 月 9 日至 12 日將於 CES 2018 消費電子展將展出新世代 AIoT 及 LPWA 物聯網解決方案。中磊 2 日宣布，將參與 1 月 9 日至 12 日於美國拉斯維加斯舉行之 CES 2018 消費電子展，將與全球電信大廠及系統服務商就智慧物聯網應用進行廣泛交流，並於會中展出新世代 AIoT 及 LPWA 物聯網解決方案。據研究機構 IDC 預估，2021 年全球物聯網支出金額將達 1.1 兆美元，2017~2021 年複合成長率 (CAGR) 將達 14.4%。

總經理王煒表示，中磊長期致力於電信寬頻核心技術研發，洞悉市場先機。此次於 CES 2018 展出新世代物聯網解決方案，提供客戶以 IoT 為基礎、服務為導向的創新產品，成為客戶最佳技術夥伴，共創產業新價值。

隨著人工智慧及物聯網兩大技術逐漸匯流為 AIoT，加速驅動創新應用，於智慧城市、智慧醫療、智慧家庭等領域拓展無限商機。中磊網路攝影機融合人工智慧技術，具人臉辨識、聲音偵測、動態錄影、雙向語音通話等功能，藉由邊緣運算 (Edge Computing) 低時延、高速率分析資訊，提供行動用戶更豐富優質之體驗。

此外，LPWA 解決方案包括感測器、追蹤器、模組等，支援 NB-IoT 及 Cat-M1 技術，提高傳輸距離和電池續航力，可廣泛應用於智慧電表、資產定位、寵物追蹤、醫療照護與環境監測等。

受惠中國光纖需求強彈，加上歐洲維持高成長，北美中小企業無線網路設備需求提升，中磊主力產品如光纖接取設備、Cable DOCSIS 3.x、整合型 IAD 產品、商用網通設備及 LPWA 解決方案等出貨暢旺，去年 1 月至 11 月累計營收達 351.1 億元，年增率為 5%，法人預估，第四季及全年營收有機會拚新高，EPS 上看 5.5 元。

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