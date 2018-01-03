江西銅業股份(00358-HK)轉讓近29億委託應收賬款予信達上海

江西銅業股份(00358-HK)公布，2017年12月31日，上海營銷、深圳營銷、平安信託及信達上海訂立債權收購協議，據此，上海營銷及深圳營銷同意按對價通過平安信託轉讓合共逾24.187億元(人民幣.下同)(相當於約28.935億港元)的委託應收賬款(即上海營銷及深圳營銷向平安信託委託的財產權信託相關資產)予信達上海，對價須以下列方式結付；由信達上海支付現金金額16.628億元(相當於約19.892億港元)；及由中國信達轉讓收益權。

董事認為，出售事項可縮短公司應收賬款回籠時間，加速資金周轉，減少應收賬款餘額，優化公司資產負債結構及經營現金流狀況。

將予出售的委託應收賬款為上海營銷及深圳營銷應收金瑞億、晨珀及金信展(均為獨立第三方)的總額達逾24.187億元(人民幣.下同)(相當於約28.935億港元)的貿易款項，連同其項下所有權利、權益及利益(包括收取償還賬款的權利及金瑞億、晨珀及╱或金信展以上海營銷或深圳營銷為受益人質押的抵押品權利)。委託應收賬款包括應付上海營銷合共18.22億元的款項，其中10.746億元為應收金瑞億的款項、4.865億元為應收晨珀的款項及2.61億元為應收金信展的款項；及應付深圳營銷合共5.96億元的款項，其中5.09億元為應收金瑞億的款項及8739.4萬元為應收晨珀的款項。有關委託應收賬款的壞賬撥備為1.7663億元。

收益權的轉讓方面，中國信達作為轉讓人將向上海營銷作為受讓人轉讓一間於中國成立的有限責任公司(其為獨立第三方)之2.65%股權所附帶之收益權。

中國信達及上海營銷就轉讓收益權而簽署收益權轉讓協議後，上海營銷將享有收益權。對價乃按上海營銷、深圳營銷、平安信託及信達上海參考委託應收賬款之賬面值、收回委託應收賬款之可能性及收益權於2017年11月30日的估值5.14億後，經公平磋商後釐定。

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