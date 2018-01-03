新華社：2018年A股開門紅 資本市場強國在路上

摘要：新華社稱，2018年嚴格監管的方向不會動搖，金融監管協調必定會有大動作。無論是防範“黑天鵝”還是“灰犀牛”都需要提升市場“肌體”內在的穩定性和健康性，2018年資本市場的生態也將深層次地重塑。

2018年第一個交易日，上證綜指、深證成指、創業板指“聯袂”上漲，迎來了A股新年“開門紅”。截至2日收盤，上證綜指上漲1.24%、深證成指上漲1.25%、創業板指上漲0.97%，用一曲“高歌”開啟了新一年行情。

“開門紅”無疑給投資者帶來了一個好彩頭。其實，在行情起伏之外，中國資本市場的完善發展才是真正給無數投資者註入信心的“定心丸”。

新一年，資本市場發展將如何“更上層樓”？又有哪些動向值得期待？

嚴格監管的方向不會動搖，監管協調值得期待。回顧過去一年，隨著監管層嚴打違法違規、努力維護市場穩定，股市波動率大幅下降。從監管層傳遞的種種信號來看，２０１８年嚴格監管的方向不會動搖。隨著國務院金融穩定發展委員會成立，新一年金融監管協調必定會有大動作，金融監管也將朝著更加科學的方向發展。

在嚴監管的基礎上，打好防範化解重大風險的攻堅戰已經成為當前的大任務，這意味著無論是防範“黑天鵝”還是“灰犀牛”都需要提升市場“肌體”內在的穩定性和健康性。可以相信，２０１８年資本市場的生態也將深層次地重塑。

多層次資本市場的作用日益凸顯，資本市場強國在路上。中國經濟已經穩穩坐在全球第二的位置，經濟結構正經歷著巨大變革，金融服務實體經濟的方式必須同步轉變。在強調金融回歸本源、服務實體經濟的大背景下，多層次資本市場的作用日益凸顯，將為中國的高質量發展提供強大助力。

雙向開放的進程永不止步，教會中國資本市場更好地成長。２０１８年，是中國改革開放４０周年。中國資本市場就是在改革開放中成長和壯大起來的，無論是滬港通、深港通還是加入明晟指數，亦或是正在研究中的滬倫通……發展的每一步都離不開雙向開放的推動。新一年，中國資本市場將在開放中成長得更好。

當時間又站在一年的起點，在中國經濟發展邁向更高質量發展的新時代，資本市場新一年的發展讓市場各方心生期待。盡管國內外金融市場的風險因素仍存，相信一個更健康的資本市場可以更加淡定和從容地面對。

本文作者劉慧，來自新華社，原文標題《２０１８年Ａ股“高歌”開門紅 資本市場發展新年將“更上層樓”》。

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