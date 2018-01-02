美元跌跌撞撞進入2018年 市場測試Fed

進入 2018 年，美元依舊步履蹣跚。週二，美元兌歐元下跌至四個月低點。

此一走勢，反應了 2017 年的趨勢。2017 年，美元兌主要外幣下跌近 10%，創 2004 年以來，跌幅最大的一年。

Werthstein 機構總經理基亭 (Giles Keating) 週二告訴 CNBC 說，美元可能會持續下跌，尤其是美元兌歐元。

他說：「在美國，升息三次或四次，仍有所不足，因為此時，歐洲央行說，他們將在 9 月停止量化寬鬆政策 (QE)，甚至開始談到升息，」

「顯然，歐洲央行更為積極。我認為聯準會 (Fed) 拖拖拉拉。歐元上漲，不足為奇。」

美元兌大多貨幣走勢疲弱。基亭說交易員正在測試新上任的 Fed 官員，測試他們的利率政策。

「聯邦公開市場委員會 (FOMC) 今年將有三位最重要的官員進行交替，市場要問新上任官員 "你們的立場到底有多鷹派？"」他說。

2017 年最後一週，歐元上漲 1.1%，接近 9 月所創二年半高點 1.2090 美元。

歐洲央行委員 Benoît Cœuré 週日告訴一家中國雜誌說，歐洲央行有理由於 9 月停止 QE 計畫。

根據以往的經驗，這顯示歐洲央行可能於 2019 年第二季採取升息行動。

但 MUFG 研究機構主管 Derek Halpenny 週二說，市場已開始懷疑歐洲央行是否會維持利率不變，直到 2019 年。

他說：「歐洲央行說利率將維持不變，直到量化寬鬆計畫結束之後許久。"之後許久" 這句話尤其重要。」

他指出，若歐洲央行的聲明中，取消了 "之後許久" 這句措辭，那麼市場將反應短期可能升息。這將進一步推高歐元。

Halpenny 聲稱，歐洲央行措辭若有微妙改變 ，可能意味歐元區於 2018 年底，便可能升息。