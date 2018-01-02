聯準會2018升息三次？德意志銀行：不，他們會更加鷹派

摘要：德意志銀行認為，2018 年，鮑威爾領導下的聯準會將變得更加鷹派，其將升息四次，第一次將發生在 3 月份。聯準會則在 12 月中旬預計 2018 年將升息三次。

一個月之後，聯準會就將真正迎來「鮑威爾時代」。

現任主席葉倫的任期將在 2 月 3 日正式結束，鮑威爾（Jerome Powell）有望在同日宣誓就任。這位準主席早就對外公布了他的政策主張：2018 年將在一定程度上進一步升息。

德意志銀行認為，2018 年，鮑威爾領導下的聯準會將變得更加鷹派，其將升息四次，第一次將發生在 3 月份。

這與華爾街整體的市場預期相符。財經媒體 CNBC 近日撰文指出，越來越多的華爾街經濟學家作出預言，認為明年美國可能升息四次甚至更多。

而聯準會在 12 月中旬宣布升息 25 個基點的同時表示，預計 2018 年將升息三次。

德銀甚至還給一些鷹派官員打了分。其中，尚未正式上任的鮑威爾得了 3 分，持平於均值，屬於鷹派偏中性。里奇蒙聯邦儲備銀行總裁提名人 Thomas Barkin 得分最高，達到了 5 分：

該行表示，最近的幾位發表公開講話的聯儲決策者鷹鴿皆有，不過他們對市場的影響力都為中性。

舊金山聯儲主席 John Williams 偏向鷹派陣營。他在近期表示，2018 年升息 3 次、2019 年升息 2-3 次是「合理的」，失業率明年有望跌至 3.7%。

達拉斯聯儲主席 Robert Kaplan 屬於鷹派官員。他最近稱，預計聯準會將逐漸且有耐心地升息，自己的「點陣圖」表明 2018 年有三次升息。

明尼阿波利斯聯儲主席 Neel Kashkari 則是個頑固的鴿派。他對低通膨提出異議。他稱，通膨依舊低迷，債市傳遞出警告信號，「為什麼我們還要升息？」

Kashkari 是 12 月上旬聯準會會議中僅有兩名反對升息成員之一，另一位是芝加哥聯儲主席埃文斯 CharlesL Evans。

『新聞來源／華爾街見聞』