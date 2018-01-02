首度回應反政府示威 伊朗最高領袖哈米尼：有「敵人」在製造騷亂

伊朗反政府示威已進入第 6 天，該國最高精神領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 今(2 日)首度做出回應，透過聲明表示，「近日，伊朗的『敵人』，藉由金錢、武器、政治與情報機構，在國內製造騷亂！」

據悉，示威活動爆發迄今，至少造成 14 人死亡；過去 3 天，警方在首都德黑蘭，共逮捕超過 450 名參與抗議的民眾。

哈米尼除宣稱，有「敵人」在國內製造騷亂外，也在個人網站上指出，他將於「適當時機」，對全國民眾發表談話。

「敵人」究竟是誰？哈米尼並未明說。不過，國家安全委員會秘書 Ali Shamkhani 直言，美國、英國與沙烏地阿拉伯，就是這場動亂的幕後主使。

德黑蘭革命法庭庭長 Mousa Ghazanfarabadi 強調，因參與示威被捕者，將面臨嚴厲懲罰。

伊朗內政部次長 Hossein Zolfaghari 說，遭到警方拘留的抗議者中，有 90% 未滿 25 歲，可看出年輕人對經濟、社會的不滿。

伊朗經濟表現欠佳，2017 年，青年失業率高達 29%，民眾希望國家領導人，能夠創造更多就業機會。

對於這次的示威活動，伊朗政府發言人 Mohammad Baqer Nobakht 在記者會中表示，人民有抗議的權利，但這和暴動，是有所區別的，人們必須在遵守法律的前提下行事。