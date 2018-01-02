新加坡私人住宅房價 創4年來首次攀升

隨著對房地產市場的信心持續增強，新加坡的私人住宅價格，在 2017 年繳出 4 年來的首度房價漲幅，而由於土地成本同時提升，分析師認為，開發商可能會以更高的價格，出售新的房產項目，以反映成本。

根據市區重建局 (URA) 於 2 日發布的預測，10 月份至 12 月份，城市私人住宅價格，季漲 0.7％，與 2017 年第 3 季的漲幅相當，在此之前，受到政府控制房價和經濟成長減緩的影響，價格曾連續 15 季下滑。

PropNex Realty 的執行長 Ismail Gafoor 表示：「預計 2018 年私人住宅市場，將出現正成長和價格上漲，整體上漲約為 6％至 8％。」新加坡的公寓銷售量，在過去一年中大幅成長，未售出戶數減少，造成開發商積極競標政府土地出售案，以補充他們的土地備量。

根據市建局的數據，第 4 季核心中心區的公寓價格上漲了 1.6％，高於上一季的 0.1％成長，新加坡大多數昂貴的房屋都位於此地區，仲量聯行在報告中表示，核心中心地區的目前的物業價格被低估，對投資者來說，具有投資價值。

而這一季，城市外圍的公寓價格上漲 0.2％，而郊區的公寓價格上漲 0.6％，一家股票經紀公司 RHB 表示，由於投資者對房地產的強勁需求，新加坡的大宗房地產交易，達到了十年來的最高水平，RHB 將大宗交易定義為價值超過 1000 萬新加坡元（750 萬美元）的交易。

然而，在私人住宅價格回升的同時，由於新加坡建屋發展局大量興建住宅，政府建案價格持續下跌，根據建屋局數據，去年全年價格下降 1.5％，此外，建屋局預計，2018 年的新供應將達到約 1.7 萬戶。

在新加坡大約 80％的人住在建屋發展局所建造的公寓，私人開發商市佔率則為剩下的 20％。