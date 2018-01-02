【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到新台幣持續對美元升值以及國際資金回流台股的影響，帶動台股站上 10700 點大關，終場加權指數上漲 67.87 點，後續行情走勢可留意蘋果概念股是否能持續走強，而外資在現貨部分買超 86.48 億，合計三大法人現貨淨買超 114.92 億。

《國際金融市場焦點分析》

南北韓情勢在元旦出現了微妙的變化，北韓領導人金正恩在演講中表示，該國已完成了核武器計劃，整個美國本土都在其射程之內，核彈發射器就放在金正恩的桌上，但他也向南韓釋出了善意，表示可能在冬奧派代表團前往南韓，但前提可能是南韓取消和美國的軍演，這使得南韓與美國的關係變得尷尬，但或可使北韓在國際舞台上取得一些正面回應。

《國際商品市場焦點分析》

在 2017 年最後一個交易日，WTI 期貨價格在逾 2 年多的高點震盪，盤中一度回測 60 美元關卡，不過在預期全球需求回溫支撐供需再平衡下，期價在尾盤拉高，兩油收盤上漲 1% 左右，今日早盤在亞股由港股領軍攻高下，油價受到激勵於 2018 年第一個交易日持續多方走勢；金價在美元創下近 14 年最差表現下，上週五大漲近 1%，於年終成功站上 1300 美元。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證