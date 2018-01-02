BD正式收購巴德 全球醫療行業新領軍者誕生

美國時間 2017 年 12 月 29 日，全球化的醫療技術公司 BD(Becton, Dickinson and Company) (NYSE：BDX)宣布，已完成對巴德公司 (NYSE：BCR) 的全球收購。此次收購標誌著 BD 將成為醫療行業的新領軍者，公司年收入增約至 160 億美元。



新 BD 將獨特定位於更好地幫助患者提升疾病治療效果，並幫助醫護人員改進醫療服務流程。BD 將基於目前在用藥管理和感染預防領域的領先地位，擴展其全流程整體解決方案。此外，巴德公司強大的產品組合和創新渠道將使 BD 在快速成長的臨床業務領域獲得更多機會。合併後，新 BD 還將在美國以外的市場獲取更多的業務發展。



「這對 BD 來說是具有歷史性的一天，因為我們迎來了巴德和它旗下的 16,000 名員工。」BD 董事會主席、首席執行官傅蘭澤 (Vince Forlenza) 表示：「兩家公司 100 多年來一直致力於引領世界健康、為醫療行業一線人員提供支持服務。我們期望繼續通過產品技術創新與合作夥伴關係，為客戶和患者帶來更有價值的解決方案，進而繼續引領行業的發展。」



根據交易條款，隨著收購的完成，巴德將成為 BD 的全資附屬機構，巴德流通在外的每股普通股票轉換為獲得 (1)222.93 美元現金(無利息) 和(2)0.5077 股 BD 普通股票的權利。收購完成之後，巴德公司的股票會予以停止交易，並從紐約證券交易所除牌。



BD 預測，除交易相關費用外，此次收購不會對 2018 財年第一季度 (截至 2017 年 12 月 31 日) 的業績造成重大影響。



此外，BD 還預測，此次收購將使 BD 股票的每股收益在 2018 財年實現低個位數的增長，在 2019 財年實現高個位數的增長。BD 將在其首個財務季度收益電話會議上更新整個 2018 財年的預期，以體現整個 2018 財年 (截至 2018 年 09 月 30 日) 巴德公司的運營情況預計對 BD 收益的貢獻。



從 2018 財年第二季度起，BD 的財報將加入介入業務板塊。該部分涵蓋巴德的大部分產品線。巴德的其餘產品則被歸入醫療業務板塊。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』