保監會：防控金融風險是未來三年工作的重中之重

記者2日從保監會獲悉，保監會副主席陳文輝在近日舉辦的局級主要領導幹部專題培訓班上表示，保監會堅持“監管姓監”，就是要把防控金融風險作為未來三年工作的重中之重。

陳文輝強調，保監會系統要堅持“保險業姓保、監管姓監”，發揮保險的風險管理和保險保障核心功能不動搖，是保險業在曆史變遷中始終堅持追根溯源的“初心”。堅持“保險業姓保”就是要重點服務好精準脫貧和污染防治等攻堅戰，回歸本源，做強主業，發揮好經濟“減震器”和社會“穩定器”的功能作用;堅持“監管姓監”，就是要把防控金融風險作為未來三年工作的重中之重，提高政治站位，真正做到嚴監管、強監管，做好保險領域重點風險的防範和處置，堅決打擊違法違規活動，加強薄弱環節監管制度建設，切實守住不發生系統性金融風險的底線。

同時，保監會系統還要對照差距學，堵塞和補齊制約行業健康發展的漏洞短板。陳文輝指出，行業面臨的主要矛盾已經是不平衡不充分的保險供給與人民群衆日益迸發、不斷升級的保險需求之間的矛盾。保險供給不能有效滿足人民群衆需求，保險市場亂象叢生，一個重要的原因就是保險監管在制度機制方面還存在不少漏洞和短板，突出表現在監管的基礎薄弱，監管制度體系不健全，保監會系統政治生態處于“亞健康”狀態，補齊監管體制機制短板工作任重道遠。

陳文輝要求，保監會系統要不斷深化“1+4”系列文件的落實。不斷提升保險服務實體經濟水平，全面提升保險供給體系的服務效率、質量和水平。切實把打好防控保險風險攻堅戰作為監管的頭等大事，謹防發生“處置風險的風險”，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。要毫不動搖整治市場亂象，針對當前保險業的股權亂象、資本亂象、産品亂象、投資亂象，必須讓監管長上牙齒，重拳出擊，撥亂糾偏，把治亂象、整亂局作為行業正本清源、重回正軌的重要内容。要全面深化保險改革開放。抓質量改革，着力轉變發展方式，從過去關注增長速度“快不快”，轉變到強調質量效益“好不好”上來。抓效率改革，着力優化市場體系，深化簡政放權，創新監管方式，完善監管制度環境。抓動力改革，着力轉換增長動力，鼓勵一批企業創新、培育一批産品創新、引導一批科技創新、推動一批産業創新，激發市場新活力，釋放發展新動能。

陳文輝指出，保險業要統籌推進關乎保險監管長遠建設的系列改革。完善監管法律法規，加快構建更加成熟完善科學的保險法律法規體系。改進監管體制機制，使之與行業發展創新相适應。提升監管科技水平，把科技納入保險監管頂層設計，強化監管科技應用實踐，提升跨行業、跨市場、跨區域的金融風險識别和化解能力，堅決打擊監管套利、保險欺詐、非法集資等僞技術創新行為。加強監管資源調配，“好鋼用到刀刃上”，注重統一監管标準，加強各層級監管信息的統籌協調和互聯互通。注重整合監管資源，增強分類監管能力，避免重複和交叉監管。注重加強監管聯動，合理配備和充實基層監管力量，不斷提升保險監管的專業性、統一性和穿透性。

來源：中國證券網

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