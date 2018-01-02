【權益變動】美圖公司(01357-HK)獲董事長蔡文勝兩日合共增持650萬股 涉資逾6615萬

據港交所2017年12月29日權益資料顯示，2017年12月21及22日，美圖公司(01357-HK)董事長兼執行董事蔡文勝以每股平均價10.0204港元場内增持美圖公司300萬股，及于2017年12月22日蔡文勝再以每股平均作價10.3133港元場内增持美圖好倉350萬股，累計涉資6615.78萬港元。

連續兩日增持後，蔡文勝及其一緻行動人持有美圖公司好倉1,673,166,670股，持股比例上升至39.15%。

美圖公司(01357-HK)于12月27日發布公告，董事會獲主席及執行董事蔡文勝告知，其于12月22日透過Baolink Capital Ltd于公開市場以平均價每股約10.31325港元購入合共350萬股。蔡文勝增持後，蔡文勝與首席執行官及執行董事吳澤源被視為共同擁有合共16.73億股股份之權益，佔公司已發行股本約39.15%。

自12月21日包括增持事項以來，蔡文勝已透過Baolink合共購買了650萬股，占公司已發行股本約0.15%。董事會獲蔡文勝告知，其對公司未來業務展望充滿信心，及不排除會于适當時候進一步增持公司股份。

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