【港股午評】港股半日升逾500點 舜宇(02382-HK)再為紅底股

港股在2018年首日表現突出，不單止曾錄得逾500點升幅，並創下十年新高，最新報30363點，升445點；國企指數最新報11987點，升278點。

恆生指數中午收市報30421點，升502點；國企指數中午收市報12035點，升326點。

港股在2018年首個交易日表現理想，半日大升逾500點，再創下十年新高。恆生指數中午收市報30421點，升502點；國企指數中午收市報12035點，升326點，成交額為695.69億元。

大市今早得以抽升逾500點，股王騰訊控股(00700-HK)當然有一定貢獻，騰訊半日升幅逾2%，推動大市上揚74點。當然近期成為投資者力捧對象的內險﹑內銀及內房股，今日繼續處於強勢，其中建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股同樣錄得逾2%升幅，推高大市65點。

不過論表現突出，就肯定是手機設備股，其中舜宇光學(02382-HK)升幅達到8%，股價曾高見109元，完全擺脫了在去年底的弱勢。若說今早舜宇彈升是因為其在早前宣布的將每手買賣單位拆細，相信這種說法只會引起投資者的嘲笑。可是目前市場上卻並無太多利好手機設備股的消息。究竟對於投資者而言，手機設備股的吸引力何在？令到投資者繼續追貨？實在是想不通。

至於澳門娛樂及消費股今早紛紛向下，當然受到澳門12月份數據影響。澳門娛樂及消費股早前升幅太大，借勢調整實屬正常，相關股份不宜抱持太淡看法。

2018年1月2日中午12時31分

文﹕張偉倫

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