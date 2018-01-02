報稅注意！一張表格搞懂 2018年所得扣免額、最低稅負門檻

財政部公布，今 (2018) 年所得免稅額、扣除額、課稅級距金額及定額免稅金額等，均維持去年標準。其中，綜所稅免稅額，每人維持減除 8.8 萬元，年滿 70 歲以上者為 13.2 萬元；標準扣除額部分，單身者可減除 9 萬元，有配偶者扣除 18 萬元，薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額則與去年相同為 12.8 萬元。

財政部表示，綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距金額，以及營利事業、個人繳納所得稅的基本所得額金額及應扣除的金額等，依所得稅法規定，每遇消費者物價指數，較上次調整年度的指數上漲累計達 3% 以上時，需按上漲程度調整，不過，由於上漲累計未達應調整標準，相關金額維持不變。

此外，由於目前稅改案尚未通過三讀，據了解，由於上述規定為 2018 年 1 月適用，若稅改案在報稅前通過，不排除回溯使用。

財政部表示，參考國際稅制改革趨勢，進行所得稅制優化調整，調整內容分 3 大主軸，包括第一、減輕薪資及中低所得者稅負，擬將標準扣除額由 9 萬元調高為 11 萬元 (有配偶者加倍扣除)；第二、薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額分別由 12.8 萬元調高為 18 萬元；第三刪除最高稅率 45% 之課稅級距，即課稅級距由 6 級修正為 5 級，最高稅率降至 40%。

財政部強調，由於上開所得稅制優化措施，所涉所得稅法部分條文修正草案，立法院仍審議中，若順利通過修法並自 2018 年度起實施，前開 3 項扣除額及課稅級距金額將以修法後規定的金額為準，並由納稅義務人 2019 年辦理 2018 年綜合所得稅結算申報時適用。