華爾街預測，美經濟增長可能加速，Fed今年恐升息四次或更多

【財訊快報／陳孟朔】美國財經媒體 CNBC12 月 29 日報導，華爾街經濟學家開始傾向新的想法：美國聯準會 (Fed)2018 年可能會加息四次或是更多，也就是意味著該行的加息步伐將會快於當前預期。Fed 一直都預測將在 2018 年中加息三次，但過去一年，市場甚至對該行 2018 年加息兩次的前景都表示懷疑，原因是通貨膨脹和經濟增長(2017 年下半年之前) 都表現疲軟。但是，隨後美國經濟增長速度有所加快，有可能連續三季實現 3% 的增速，而上一次美國經濟取得這種表現是在 2005 年。



穆迪分析公司首席經濟學家贊迪 (Mark Zandi) 說道，「我認為，有鑑於減稅政策所帶來的利好，(Fed 加息)四次是很有可能的。這將推動失業率下降至 4% 以下，並給 Fed 帶來很大壓力，促使其以快得多的速度正常化利率水準。」



美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 2017 年的 12 月貨幣政策會議上決定將其聯邦基金利率上調至 1.25% 到 1.5% 的目標區間，該委員會 2017 年三次上調基準利率，自金融危機期間降息至接近於零以來則已五次加息。



與此同時，股票策略師表示，如果 Fed 出人意料地採取激進的加息措施，而經濟增速則未能保持當前的步伐，則將成為股市在未來一年時間裡的最大 “逆風”。



CNBC / 穆迪分析公司的調查顯示，受訪經濟學家平均預期美國 2017 年第四季經濟增速將達 2.7%。贊迪則預計，2018 年經濟增速可能仍將保持在 2% 到 3% 區間的高端。



DS Economics 執行長斯萬克 (Diane Swonk) 提到，「問題並不是 Fed 可能會變得過於激進，而是市場定價並沒有將其考慮在內。美股一直以來的上漲推動力都是稅收改革法案，該法案的內容包括將公司稅率從 35% 調低至 21% 等。」



市場研究公司 NatWest Markets 的策略主管布里格斯 (John Briggs) 預計 Fed 將在 2018 年加息四次，因經濟狀況和就業市場均持續表現強勁，但市場做出的加息預期則處於僅為三次的落後狀態。「市場將需證實通脹正在再次開始上升，才會在定價中反映出加息四次的預期。」布里格斯說道，並補充道 Fed 可能會在 2018 年 3 月的貨幣政策會議上將加息次數預期更改為四次。



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