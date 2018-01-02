宏華公司(196.HK)以合共約17億人民幣對價於上海產權交易所公開掛牌出售海洋板塊業務

香港, 2018 年 1 月 2 日 - (亞太商訊) - 全球領先的陸地石油鑽機生產商 - 宏華集團有限公司 (股份代號︰196) (「宏華公司」) 繼早前公佈計劃公開掛牌轉讓其海洋板塊業務後，於 12 月 27 日宣佈公司旗下的海洋板塊業務潛在出售事項，將於 2017 年 12 月 28 日起於上海產權交易所公開掛牌出售，總代價約 17 億人民幣，預計掛牌期限將於至 2018 年 1 月 25 日結束。



依據上海聯合產權交易所公開披露資訊，，宏華海洋板塊業務轉讓包括︰宏華公司於其全資附屬公司宏華海洋油氣裝備 (江蘇) 有限公司 (「江蘇海洋」) 之 100% 間接股權、於全資附屬公司上海宏華海洋油氣裝備有限公司（「上海海洋」）之 100% 間接股權及公司對江蘇海洋估值 15.7 億人民币的間接債權；同時捆綁出讓宏華公司持有的 Prime FSP (「Prime」)30% 股權，FSP LNG B.V. 公司 （「FSP」）25% 股權及香港泰科技術有限公司（「泰科公司」）70% 股權及公司對泰科公司間接債權（債權本金 1606.5 萬美金）。以上公開掛牌轉讓的股權底價均為 1 元，預計公司以回收債權作為對海洋板塊的主要對價。



宏華海洋板塊主要專注於製造海洋鑽井設備及液化天然氣（LNG）產業相關科技。宏華表示，海洋板塊業務近年因國際石油之重大不確定因素及價格波動而受到不利影響。公司看好 LNG 產業未來發展，但海洋板塊業務轉型，仍需更多戰略夥伴及資金等相關資源共同推進。未來公司將專注裝備製造、油氣資源開發及工程服務領域業務，提升公司核心競爭力，改善盈利能力。同時，本次出售事項亦可改善宏華之資本架構、資源分配及財務表現，有助平衡公司及其股東短期及長期利益。



有關宏華集團有限公司 (股份代號: 196)

宏華公司是中國航天科工集團公司旗下唯一境外上市公司，被定位為航天科工的能源裝備發展主平台。作為全球領先的陸地鑽採設備製造商之一及中國最大的陸地石油鑽機出口商，宏華公司主要從事製造傳統陸地鑽探鑽機、數控鑽探鑽機、鑽機配件及運作中鑽機或鑽機維修用之零部件。憑藉其強勁研發能力、優質生產設施及成熟的國際銷售網絡，宏華公司的產品約 80% 銷往世界各地之著名企業，包括銷往主要產油區如北美，中東，和新興市場如南美、印度、俄羅斯、中國及非洲等地區。未來，宏華公司將與航天科工在高端能源裝備製造及油氣田服務領域展開深入合作，在技術研發、項目實施及市場拓展方面發揮協同效應，成為油氣行業國際領先的裝備製造企業。



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