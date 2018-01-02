中國大氣和水環境問題突出，2018年第一輪環保督察目標整改到位

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，中國環境保護部透露，自 2015 年 12 月啟動河北省督察試點以來，中央環保督察兩年實現對全國 31 個省 (區、市) 督察全覆蓋，初步考慮 2018 年對第一輪督察整改情況殺“回馬槍”，確保整改到位。《人民網》12 月 29 日報導，環保部在督察中發現，各地都有部份環境問題比較典型，包括部份地區大氣和水環境問題突出，大氣污染防治重點工作不到位，環境治理基礎設施建設嚴重滯後，污水直排、垃圾亂堆等問題十分普遍等。



部份自然保護區違規審批、違規建設，還有許多採礦採石採砂造成的區域性生態破壞，以及只開發、不修復等問題較為常見。水資源過度開發，圍湖占湖、攔壩築汊、侵佔岸線、毀壞濕地、違法填海等水生態、水環境破壞問題多發頻發，在部份地方尚未引起足夠重視。



工業污染問題仍然較為突出，一個是工業園區污染問題沒有解決。另一個方面就是，許多地方 “散亂汙” 企業量大面廣、污染嚴重。農村環境問題比較突出，垃圾遍地、污水橫流，污染治理和環境管理均存在差距，特別是部份地方對農村環境問題重視不夠，不督促、不辦理，不督察、不解決。



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