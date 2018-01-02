統一超元旦連假三大重點區域、105家門市平均單店來客數成長逾一倍

【財訊快報／李娟萍報導】統一超(2912)元旦連假戰報公布，在全台熱門跨年晚會、元旦升旗、日出曙光觀看三大重點區域，超過105家門市平均單店來客數較平日有超過一倍以上的成長。統一超指出，今年跨年適逢三天連續假期，許多民眾會選擇到中南部踏青出遊、露營來迎接2018年第一道曙光，嘉義阿里山、南投清境商場、台東三仙台、墾丁等熱門景點附近門市，31日業績較去年同期成長一至三成。跨年夜當天受到冷空氣南下影響，北部只有14-15度，南部也只有16度，帶動暖暖包、口罩、熱食自助區(如關東煮、蒸地瓜、大亨堡)、CITY CAFE等商品，業績較平日成長超過四成。統一超統計，跨年當天熱銷商品前五名依序是：CITY CAFE、速食、冷凍品、麵包與便利用品(如暖包、口罩)，尤其第一名的CITY CAFE，當天更賣出超過165萬杯，主因天氣突然轉冷及第二杯半價優惠，帶動相關業績較去年同期成長一成。跨年黃金一級戰區的信義區，周邊40多家7-ELEVEN門市當日湧入近十萬人潮到店消費，業績較去年同期成長一成，今年賣最好的是CITY CAFE、常溫啤酒及休閒零食。為欣賞日出，有旅遊業者帶團包車至嘉義阿里山，帶動阿里山周遭門市跨年當天業績較平日成長五成，尤以暖暖包、關東煮、CITY CAFE及熱狗等商品賣最好。總統府元旦升旗典禮1日清晨4時30分就開放民眾進場，因應升旗及散場後遊逛人潮，總統府周遭包括台北車站捷運商圈、西門町商圈及總統府升旗商圈，共近20間7-ELEVEN門市，備貨量較平日增加兩倍左右，其中鄰近總統府路程不到5分鐘、距離約200~300公尺的新格蘭門市及鑫衡陽門市，業績較平日成長二至三成以上。

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