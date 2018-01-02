台灣主要報紙重要財經新聞 2018年1月2日

台積電 2018 年伊始就傳出喜訊，接獲大陸高速運算（HPC）晶片急單，總計追加 10 萬片訂單，加上繪圖晶片大客戶新晶片也在本季投片，挹注台積電本季營運淡季不淡態勢確立，為 2018 年衝刺營運再創新高開啟好兆頭。
對於 2018 年政府目標，總統蔡英文昨（1）日表示，就是要解決低薪問題，讓年輕人看得到未來。據了解，未來民進黨希望透過「友善就業環境」等新論述，來帶動結構性改變。
雨遮、屋簷不計入坪數、不計價新制度，2018 年元旦正式上路，今後新核發的建築執照，雨遮和屋簷將不予登記、也不予計價。建商表示，雨遮和屋簷佔建物面積約 5％以內，部分建案會設計 8％甚至 1 成，新制上路後，依新制核發建照的預售屋，理論上總售價不會因此上漲，但不排除少數建商，會藉機灌水拉高每坪單價，消費者購屋時要睜大眼睛。
聯合報
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經濟日報
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蘋果日報
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中國時報
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工商時報
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自由時報
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