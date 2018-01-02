台灣主要報紙重要財經新聞 2018年1月2日

台積電 2018 年伊始就傳出喜訊，接獲大陸高速運算（HPC）晶片急單，總計追加 10 萬片訂單，加上繪圖晶片大客戶新晶片也在本季投片，挹注台積電本季營運淡季不淡態勢確立，為 2018 年衝刺營運再創新高開啟好兆頭。

對於 2018 年政府目標，總統蔡英文昨（1）日表示，就是要解決低薪問題，讓年輕人看得到未來。據了解，未來民進黨希望透過「友善就業環境」等新論述，來帶動結構性改變。

雨遮、屋簷不計入坪數、不計價新制度，2018 年元旦正式上路，今後新核發的建築執照，雨遮和屋簷將不予登記、也不予計價。建商表示，雨遮和屋簷佔建物面積約 5％以內，部分建案會設計 8％甚至 1 成，新制上路後，依新制核發建照的預售屋，理論上總售價不會因此上漲，但不排除少數建商，會藉機灌水拉高每坪單價，消費者購屋時要睜大眼睛。

聯合報

罰太輕 國土重傷害

金正恩：核按鈕一直在我桌上

12 月 PMI 今發布 創最長擴張紀錄機會高

經濟日報

台積獲急單 新年好兆頭

台股迎三高 電子領風騷

陶冬看 2018... 有五個猜想

蘋果日報

壽險金控賺飽 公股銀慘兮兮

冬令進補旺季 卜蜂其祥數鈔樂

研華兩條腿確立 品牌與 ODM 並行

中國時報

建案新制上路 房價恐灌水哄抬

人均所得 3 萬美元 南韓提前達標

加薪企業 政府擬津貼補助

工商時報

加薪企業 政府擬津貼補助

2018 新目標 小英：解決低薪問題

跨年商機猛 小 7 1 天賣出 165 萬杯咖啡

自由時報

繞道參股＋金雞出走 A 股猛挖台股

紫光繞道參股 蠶食台灣封測業

IPO 家數創低 證交所 3 箭救市