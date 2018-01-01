印度財政部：比特幣如同龐氏騙局

印度財政部周五向投資人發出警告稱，數字貨幣投資有點像是“龐氏騙局”，交易諸如比特幣之類的加密數字貨幣存在風險。

據外電報道，印度財政部周五向投資人發出警告稱，數字貨幣投資有點像是“龐氏騙局”，交易諸如比特幣之類的加密數字貨幣存在風險。

印度財政部在公告中稱，加密數字貨幣不是法定貨幣，在印度沒有得到監管許可，無法受到保護。不過印度財政部的這份公告沒有宣布全面禁止加密數字貨幣交易，或對其實施限制措施。“投資人和其他此類數字貨幣交易的參與者，需完全承擔風險，因此最好避免參與交易，”該公告稱。

龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

印度財政部還警告稱，加密數字貨幣的交易還可能被用於犯罪活動，如“向恐怖組織提供資助、走私、販毒和其他洗錢行為。”

與其他許多國家一樣，印度目前尚未對加密數字貨幣進行立法。該國正尋求了解如何監管一個被許多人認為是存在投機泡沫的市場。

印度最高法院信息技術法律顧問帕旺-杜賈爾（Pavan Duggal）表示，“當成千上萬人投資加密數字貨幣出現虧損時，僅僅發表咨詢意見是不夠的。政府有責任提出規範加密數字貨幣的法律框架，以及保護真正的投資人。”

印度資本市場的監管部門在上周表示，該部門正在就如何規範數字加密貨幣的問題同政府和印度央行進行商談。

作為全球最大、最知名的加密數字貨幣，比特幣在今年的漲幅超過了19倍。數字貨幣投資目前在亞洲非常流行。在韓國和日本等國家，許多散戶投資人甚至辭去了日常工作，專心從事此類貨幣的交易。一些人預計，日本和韓國的數字貨幣交易量目前已占到全球交易總量的一半以上。

韓國政府周四宣布將制定額外措施，監管韓國國內虛擬貨幣交易的投機行為。據悉，韓國政府的具體新措施包括禁止匿名賬戶交易，必要時監管機構可以關閉虛擬貨幣交易所等。

來源：界面新聞字體 編譯/明軒

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